Bari, incendio nel campo rom a Japigia: fumo visibile anche da lontano

Un vasto incendio è divampato questa mattina a Bari, all’interno del campo rom situato nel quartiere Japigia. Le fiamme secondo quanto emerso si sarebbero sviluppate rapidamente, interessando diverse baracche e cumuli di rifiuti presenti nell’area.

Dal rogo si è alzata una densa colonna di fumo nero, visibile da diversi punti della città, creando preoccupazione tra residenti e automobilisti in transito nella zona. Il fumo è visibile sia da Japigia sia dalla zona industriale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con due squadre e un’autobotte. I pompieri sono al lavoro per circoscrivere l’incendio, evitare che le fiamme si estendano ulteriormente e mettere in sicurezza l’intera area. Non si registrano feriti. Restano però da accertare le cause del rogo.

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