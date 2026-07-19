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Guida contromano o senza casco, stretta sui monopattini a Bari: 37 multe

L'esito dei controlli della Polizia Locale nei cinque Municipi solo nella serata di ieri

Pubblicato da: redazione | Dom, 19 Luglio 2026 - 09:06
monopattino
  • 54 sec

Nuovi controlli della Polizia Locale di Bari sui monopattini elettrici. Nel pomeriggio di ieri, fino a tarda serata, gli agenti hanno effettuato verifiche nei cinque Municipi della città, contestando complessivamente 37 sanzioni.

Tra le violazioni rilevate figurano 7 sanzioni per circolazione senza assicurazione Rc auto, 4 per la presenza di due persone sullo stesso mezzo, 11 per conducenti senza casco, 6 per assenza del “targhino” e 9 per circolazione controsenso o contromano.

L’attività rientra nei controlli programmati per verificare il rispetto delle norme sulla circolazione dei monopattini e contrastare comportamenti pericolosi per conducenti, pedoni e automobilisti. La Polizia Locale fa sapere che le verifiche continueranno ogni giorno e interesseranno l’intero territorio cittadino.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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