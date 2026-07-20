Banda di incappucciati a bordo di una Volkswagen: scatta l’allarme sicurezza a Terlizzi

«È stato un pomeriggio movimentato: ci sono giunte segnalazioni di una Volkswagen che si aggira per la città con a bordo persone incappucciate. Hanno anche tentato di intrufolarsi in appartamenti». È un appello accorato a rimanere vigili, ma soprattutto a denunciare tempestivamente, quello lanciato da Michelangelo De Chirico, sindaco di Terlizzi. Il primo cittadino ha scelto di rivolgersi direttamente alla comunità locale attraverso un videomessaggio pubblicato ieri, domenica 19 luglio, sui propri canali social.

La preoccupazione è alta nel comune in provincia di Bari, teatro di diversi raid falliti nel corso dell’ultimo fine settimana. Proprio per questa ragione, De Chirico ha voluto sottolineare l’importanza strategica della collaborazione tra istituzioni e residenti. «È importante denunciare anche solamente i tentativi di furto – ha rimarcato il sindaco – perché fanno statistica e consentono di avere un quadro reale da portare ai tavoli provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica».

Nel frattempo, la macchina delle indagini si è già messa in moto. Il capo dell’amministrazione comunale ha fatto sapere che gli agenti della Polizia Locale sono attivamente impegnati nel visionare i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private diffuse sul territorio, nel tentativo di intercettare la targa del veicolo sospetto e risalire così all’identità dei componenti della banda. L’allerta resta massima in tutto il quadrante cittadino, con una raccomandazione finale rivolta a tutti i terlizzesi: «Fate molta attenzione, soprattutto durante le ore della domenica pomeriggio».