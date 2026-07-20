Bari, la corsa contro il tempo per salvare gli animali nel rogo di Japigia: muore solo un maiale rimasto chiuso nel recinto

Le Guardie Ecozoofile Nogez di Bari sono intervenute nel quartiere Japigia per mettere in sicurezza gli animali intrappolati nell’incendio a Japigia causato dall’esplosione di una bombola. Le guardie sono riuscite a trarre in salvo quasi tutti gli esemplari presenti, ma il bilancio registra purtroppo una perdita: un maiale, rinchiuso all’interno di un recinto, è rimasto intrappolato tra le fiamme senza che ci fosse il tempo materiale per liberarlo. I volontari non hanno potuto fare altro che constatare la presenza della carcassa carbonizzata a rogo domato.

foto Nogez