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Bari, la corsa contro il tempo per salvare gli animali nel rogo di Japigia: muore solo un maiale rimasto chiuso nel recinto

Le Guardie Ecozoofile Nogez salvano gli animali presenti, ma una resta intrappolata

Pubblicato da: redazione | Lun, 20 Luglio 2026 - 09:10
animali incendio
  • 43 sec

Le Guardie Ecozoofile Nogez di Bari sono intervenute nel quartiere Japigia per mettere in sicurezza gli animali intrappolati nell’incendio a Japigia causato dall’esplosione di una bombola. Le guardie sono riuscite a trarre in salvo quasi tutti gli esemplari presenti, ma il bilancio registra purtroppo una perdita: un maiale, rinchiuso all’interno di un recinto, è rimasto intrappolato tra le fiamme senza che ci fosse il tempo materiale per liberarlo. I volontari non hanno potuto fare altro che constatare la presenza della carcassa carbonizzata a rogo domato.

 

foto Nogez

Confagriocltura Bari-bati

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