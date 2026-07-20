Bari, furti in serie di Fiat 500, l’ultimo colpo in via Ranieri: “Portata via in cinque minuti”

Sembra una storia già letta e, in un certo senso, lo è davvero. Dopo il caso della Fiat 500L nera portata via da un posto riservato ai disabili in via Devitofrancesco https://www.borderline24.com/2026/07/18/bari-parcheggia-lauto-e-dopo-unora-non-la-ritrova-aveva-il-contrassegno-disabili-gia-abbiamo-tante-difficolta/, in redazione è arrivata una nuova segnalazione che racconta un episodio quasi identico, avvenuto in un’altra zona della città. A scrivere è una donna che si è riconosciuta nella vicenda raccontata nel nostro precedente articolo e ha deciso di raccontare anche la propria disavventura, segno che i furti di vetture di questo modello, nelle ultime settimane, non sarebbero un caso isolato.

“Buongiorno, ho letto l’articolo del furto della 500L, anche a me mercoledì mattina hanno rubato la 500 (vecchio modello) in 5’”, scrive la donna. Il furto, stando al racconto, sarebbe avvenuto in via Ranieri, nella zona della rotonda dove si trovano il supermercato Coop e il Famila e sarebbe durato pochissimo: appena cinque minuti sarebbero bastati per portare via l’auto, lasciata parcheggiata in quel breve lasso di tempo.

Nel messaggio la ragazza racconta anche le conseguenze concrete che il furto le sta causando nella vita di tutti i giorni. “Anche io con tante difficoltà non so come fare, la uso per andare a lavorare e ora dovrò cercare con tante difficoltà di trovare un modo per prendermi un’altra macchina. Sono una ragazza che ha un’umile stipendio, ognuno di noi ha e sa le sue difficoltà”. Parole che restituiscono il peso reale che la perdita di un’auto può avere per chi la utilizza quotidianamente per raggiungere il posto di lavoro, senza alternative immediate a disposizione.