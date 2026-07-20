“Il futuro non si ferma e il Pride nemmeno”: a Lecce la carica dei diecimila fa la storia

Una marea di persone ha attraversato oggi le strade di Lecce per il decimo Salento Pride, confermando ancora una volta la manifestazione come il Pride più partecipato della Puglia e uno degli appuntamenti civili più significativi del Mezzogiorno forte dell’adesione di oltre 70 associazioni e realtà territoriali e nazionali.

Fin dalle prime ore del pomeriggio, Porta San Biagio si è riempita di colori, bandiere, famiglie, giovani, persone anziane, associazioni e realtà provenienti da tutta la regione e da numerose città italiane. Una presenza straordinaria che ha trasformato il centro di Lecce in uno spazio di orgoglio, libertà, rivendicazione e comunità.

L’edizione 2026, dedicata al claim “Eravamo già futuro”, si è aperta con una cerimonia destinata a lasciare il segno nella storia dei Pride italiani. Per la prima volta nel nostro Paese, infatti, un Pride ha visto sullo stesso palco il Coro Lirico di Lecce e le performance delle Drag Queen, in un incontro inedito tra tradizione e contemporaneità, tra

cultura popolare e cultura accademica, tra memoria e futuro.

“Un momento intenso e profondamente simbolico – si legge in una nota dell’organizzazione – che ha dimostrato come l’arte possa essere strumento di dialogo, inclusione e trasformazione sociale. Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio è stato anche l’attore Matteo Minerva, che attraverso il suo intervento ha riportato al centro la memoria delle lotte che hanno reso possibile il presente,

ricordando che i diritti di cui oggi godiamo non sono conquiste scontate ma il risultato di decenni di impegno, coraggio e resistenza.

Da quel momento il Pride – continua la nota – ha preso vita lungo le strade della città in un susseguirsi di musica, incontri, sorrisi e abbracci. Migliaia di persone hanno animato il corteo in un clima di festa collettiva, ma anche di riflessione sui temi contenuti nel Documento Politico 2026: il diritto alla salute, il contrasto alle discriminazioni, il riconoscimento delle famiglie, l’autodeterminazione, l’accessibilità e la piena cittadinanza delle persone LGBTQIA+ alla presenza degli delle Istituzioni, tra gli altri, il Comune di Lecce rappresentato dall’assessore Andrea Guido e dalla Consigliera Lara Cataldo, la regione con l’assessora Silvia Miglietta e la consigliera Loredana Capone, la provincia con la

consigliera Anna Tome e il Presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino e il parlamento europeo con gli onorevoli Giorgia Tramacere e Alessandro Zan.

La giornata – si legge ancora nel comunicato – è stata segnata anche da un imprevisto importante. Nel corso della manifestazione, infatti, due dei tre carri presenti sono stati costretti a ritirarsi a causa di problemi tecnici agli impianti di amplificazione. Un inconveniente che avrebbe potuto compromettere l’andamento del corteo ma che, al contrario, ha finito per restituire l’immagine più autentica del Pride. Quando la tecnologia si è fermata, è stata la comunità a continuare il cammino. Le persone hanno proseguito a piedi, cantando, ballando, scandendo slogan e condividendo l’energia che da sempre rappresenta il cuore di questa manifestazione. È stato in quel momento che il Salento Pride ha mostrato la propria forza più grande: non i carri, non gli impianti, non le strutture organizzative, ma le migliaia di persone che ogni anno scelgono di esserci. Perché il Pride non è un palco. Non è un impianto audio. Non è un carro. Il Pride è il suo popolo E quel popolo ha dimostrato che nessun guasto tecnico può fermare una comunità che continua a camminare insieme verso il futuro.

L’arrivo in Piazza Mazzini ha segnato il culmine di una giornata intensa, dove la festa si è intrecciata alla consapevolezza e alla rivendicazione politica, confermando ancora una volta il ruolo del Salento Pride come spazio di partecipazione democratica e di costruzione di una società più libera e più giusta.

Dieci anni dopo la sua nascita, il Salento Pride – conclude la nota- continua a crescere e a rinnovarsi. E il messaggio emerso con forza da questa edizione è semplice quanto potente: qualunque cosa accada, il futuro non si ferma. E il Pride nemmeno”.