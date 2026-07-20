Incendio nel campo rom di Japigia, brucia vivo un maiale rinchiuso in un recinto

L’incendio divampato nella giornata di ieri presso il campo rom di Japigia non ha cagionato fortunatamente conseguenze ai suoi abitanti umani ma ne ha fatto le spese un maiale che era rinchiuso in un recinto senza possibilità di mettersi in salvo.

Secondo le informazioni raccolte dalla LAV tramite i NOGEZ, intervenuti sul posto, l’animale era rinchiuso all’interno di un recinto e si lamentava mentre le fiamme avanzavano ma a causa dell’intensità dell’incendio, i Vigili del Fuoco non sono riusciti a raggiungerlo in tempo.

“Una morte terribile, che solleva interrogativi precisi e non più rinviabili: perché un animale “da reddito” si trovava all’interno del campo? La detenzione di questi animali prevede l’esistenza di un “codice di stalla” che dubitiamo possa essere stato assegnato al campo rom ma abbiamo chiesto delucidazioni alle autorità competenti sollevando, come già fatto tante volte in passato, la necessità di controlli regolari presso questi luoghi.” dichiara sara Leone Responsabile provinciale LAV che continua “I campi sono anche pieni di cani e gatti nonché di rifiuti accumulati”

“Possiamo collaborare, non sostituirci a chi di dovere, da anni chiediamo che le autorità verifichino quali e quanti animali siano presenti nei campi, in quali condizioni vengano detenuti e se siano rispettate le norme sanitarie e sul benessere animale invece i volontari vengono lasciati soli. Auspichiamo che il Sindaco Vito Leccese, ieri prontamente intervenuto su posto, voglia agire da oggi sulla prevenzione intervenendo a tutela di persone e animali che abitano questi luoghi in diversi quartieri della città.” conclude la LAV di Bari.