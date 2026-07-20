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Bari, rubate porte da calcio dal campo Capocasale

"Aiutateci a ritrovarle"

Pubblicato da: redazione | Lun, 20 Luglio 2026 - 11:33
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  • 52 sec

Sono state rubate due porte da calcio dal campo sportivo Capocasale, utilizzate quotidianamente dai bambini del Estate al Campus UISP Bari .

“Non è difficile immaginare lo sconforto e l’incredulità di tutti noi questa mattina, nel constatare l’accaduto – scrivono i gestori del campo in un post –  Oltre al danno economico legato alla necessità di riacquistare l’attrezzatura, resta l’amarezza per la totale mancanza di rispetto verso uno spazio dedicato ai bambini e alla comunità”.

 

“Chiediamo gentilmente a chiunque dovesse notare delle porte da calcio arancioni e nere corrispondenti a quelle rubate di volercelo segnalare. Ogni informazione utile sarà preziosa per aiutarci a fare chiarezza”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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