Bari, rubate porte da calcio dal campo Capocasale

Sono state rubate due porte da calcio dal campo sportivo Capocasale, utilizzate quotidianamente dai bambini del Estate al Campus UISP Bari .

“Non è difficile immaginare lo sconforto e l’incredulità di tutti noi questa mattina, nel constatare l’accaduto – scrivono i gestori del campo in un post – Oltre al danno economico legato alla necessità di riacquistare l’attrezzatura, resta l’amarezza per la totale mancanza di rispetto verso uno spazio dedicato ai bambini e alla comunità”.

“Chiediamo gentilmente a chiunque dovesse notare delle porte da calcio arancioni e nere corrispondenti a quelle rubate di volercelo segnalare. Ogni informazione utile sarà preziosa per aiutarci a fare chiarezza”.