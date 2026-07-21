Incendio in campo rom a Bari, resta attiva la rete di assistenza: “La città ha risposto con generosità”

Venti persone senza un’abitazione, tende allestite nell’area, pasti, acqua, brande e beni di prima necessità. Dopo l’incendio che domenica scorsa ha interessato il campo rom di Japigia, a Bari, prosegue la rete di intervento attivata da istituzioni, servizi comunali e associazioni di volontariato per assistere le famiglie colpite dal rogo. Nelle prime ore dell’emergenza la Protezione civile comunale ha coordinato le operazioni di messa in sicurezza dell’area, occupandosi dell’allestimento delle tende e della fornitura delle brande per le persone rimaste senza sistemazione. In parallelo è intervenuto il Pronto intervento sociale del Comune, che ha garantito acqua, pasti e prima assistenza, mantenendo una presenza costante sul posto.

Nei giorni successivi è proseguito il coordinamento delle realtà del volontariato che hanno offerto il proprio supporto, con l’obiettivo di distribuire gli aiuti in modo coerente con i bisogni effettivi delle famiglie. Alla mobilitazione delle associazioni si è aggiunta anche quella di molti cittadini, che hanno contribuito con donazioni spontanee. Attraverso il Centro servizi per le famiglie di Japigia è stata avviata una raccolta di indumenti e beni di prima necessità. Nel campo, intanto, è stato installato anche un generatore elettrico. In queste ore è in corso una nuova ricognizione dei bisogni della comunità, finalizzata a individuare e reperire ciò che ancora serve.

“Sin dalle prime ore dell’emergenza – commenta l’assessore alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili Michelangelo Cavone – l’amministrazione comunale ha garantito una presenza costante sul posto, lavorando in stretto raccordo con tutti i servizi coinvolti per assicurare assistenza immediata alle famiglie colpite e coordinare gli interventi”. Cavone ringrazia “le associazioni di volontariato, gli operatori e le operatrici comunali, la Protezione civile e tutti i cittadini e le cittadine che, con donazioni spontanee e gesti di solidarietà, hanno contribuito concretamente ad affrontare questa emergenza”. “La risposta della città è stata importante – aggiunge – e dimostra quanto la collaborazione tra istituzioni, terzo settore e comunità rappresenti un valore fondamentale nei momenti più difficili. Ora il nostro impegno prosegue: oltre a garantire le condizioni necessarie per affrontare l’emergenza, continueremo ad accompagnare le famiglie nel percorso di sostegno e inclusione già avviato, con particolare attenzione ai minori e alle persone più fragili”.

Accanto agli interventi materiali continua anche il lavoro del Progetto nazionale per l’inclusione e l’integrazione di bambine, bambini e adolescenti rom, sinti e caminanti. Le operatrici stanno seguendo le famiglie e i minori coinvolti, monitorando i bisogni e garantendo accompagnamento sociale in continuità con il percorso già avviato sul territorio. L’emergenza, dunque, non si è chiusa con lo spegnimento delle fiamme. Per le persone rimaste senza casa resta aperta la fase più delicata: quella dell’assistenza quotidiana, della protezione dei minori e della costruzione di soluzioni capaci di andare oltre la prima risposta al rogo.