Tredici ore trascorse al pronto soccorso di un ospedale di Bari, tra attese, disagi e condizioni igieniche definite “vergognose”. È la denuncia pubblicata sui social da un cittadino, che ha raccontato l’esperienza vissuta durante la notte. Secondo quanto riferito, l’ingresso sarebbe avvenuto intorno alle 17, mentre l’uscita solo alle 6 del mattino successivo. Una permanenza lunga e difficile, descritta con toni molto duri dall’autore della segnalazione. A pesare, nella denuncia, è soprattutto il tema della pulizia degli ambienti. Il cittadino segnala una “sporcizia vergognosa” e racconta la presenza di “scarafaggi che passavano tra i piedi nella sala Tac”. “Un vero e proprio scempio. Mai più venire qui”, conclude nel post.
Bari, nottata al pronto soccorso tra lunghe attese e blatte: “Situazione vergognosa” – VIDEO
La denuncia di un cittadino
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