MERCOLEDì, 22 LUGLIO 2026
Cabtutela.it
90,965 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,965 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, nottata al pronto soccorso tra lunghe attese e blatte: “Situazione vergognosa” – VIDEO

La denuncia di un cittadino

Pubblicato da: redazione | Mer, 22 Luglio 2026 - 17:12
WhatsApp Image 2026-07-22 at 15.36.48
  • 13 sec

Tredici ore trascorse al pronto soccorso di un ospedale di Bari, tra attese, disagi e condizioni igieniche definite “vergognose”. È la denuncia pubblicata sui social da un cittadino, che ha raccontato l’esperienza vissuta durante la notte. Secondo quanto riferito, l’ingresso sarebbe avvenuto intorno alle 17, mentre l’uscita solo alle 6 del mattino successivo. Una permanenza lunga e difficile, descritta con toni molto duri dall’autore della segnalazione. A pesare, nella denuncia, è soprattutto il tema della pulizia degli ambienti. Il cittadino segnala una “sporcizia vergognosa” e racconta la presenza di “scarafaggi che passavano tra i piedi nella sala Tac”. “Un vero e proprio scempio. Mai più venire qui”, conclude nel post.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Bari, in piazza Umberto un presidio...

Un presidio in piazza Umberto, nel centro di Bari, per ricordare...
- 22 Luglio 2026
Attualità

Sicurezza, botta e risposta tra Leccese...

Il sindaco di Bari Vito Leccese replica all’europarlamentare Michele Picaro sul...
- 22 Luglio 2026
Segnalato da voi

Bari, nottata al pronto soccorso tra...

Tredici ore trascorse al pronto soccorso di un ospedale di Bari,...
- 22 Luglio 2026
Dalla città

Cassa Prestanza, sindaco Bari scrive a...

Una legge o un emendamento per consentire il recupero, anche parziale,...
- 22 Luglio 2026