A Gioia del Colle, tre giorni tra resistenza e pastasciutta antifascista

Tre giorni di dibattiti, musica e memoria animeranno Gioia del Colle dal 24 al 26 luglio, quando andrà in scena la quinta edizione della festa provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.

Al centro dell’iniziativa il ruolo delle donne nella Resistenza e nella nascita della Repubblica, ma anche l’attualità, con il tema della costruzione della Pace nei diversi scenari di conflitto nel mondo e il ripudio della guerra sancito dalla Costituzione italiana. Il fitto programma di dibattiti, proiezioni e musica si concluderà, come da tradizione, con la “Pastasciutta antifascista”.

«L’attualità nazionale e internazionale anche quest’anno entra con forza nei temi della festa provinciale dell’ANPI. I tentativi di manomissione della Costituzione, l’impressionante sequenza di episodi che minano l’unità civile del paese e mettono in discussione i valori fondanti del paese nato dalla Resistenza, richiedono sempre di più momenti di riflessione e di approfondimento che, partendo dalla conoscenza del passato, ci diano strumenti per leggere e interpretare il presente. Per tutto questo crediamo che questi tre giorni possano essere un’occasione utile per ribadire una volta di più l’importanza che riveste oggi l’antifascismo in Italia e nel mondo, strumento essenziale per costruire pace e giustizia.» ha detto il presidente provinciale di Bari, Nicola Colaianni.

Il programma si apre venerdì 24 luglio alle 20 con la proiezione del film “Senza Rossetto”, occasione in cui Rosa Fiore, presidente dell’ANPI di Gravina in Puglia, intervisterà la regista Silvana Profeta.

Sabato 25 luglio, alle 18:30, spazio al dibattito “La Repubblica della Pace: l’ordine del mondo e l’Europa di domani”, con Ugo Villani, professore di Diritto Internazionale alla LUISS di Roma e già presidente della Società italiana di diritto internazionale, e Nicola Colaianni, presidente dell’ANPI provinciale di Bari. A introdurre l’incontro sarà Milena Pavone dell’ANPI di Gioia del Colle. Alle 20 sarà la volta di “NO, GRAZIE – Chi, a Sanremo, non è mai andato in gara”, concerto dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari con arrangiamenti originali di Vittorio Pasquale.

Domenica 26 luglio, alle 18:30, si terrà il dibattito “La Repubblica delle donne: che cosa è cambiato in ottant’anni”, con Tamara Ferretti della Presidenza ANPI nazionale e Domenico Ficco, segretario della Cgil metropolitana di Bari, introdotto da Matteo Mazzaraco, presidente dell’ANPI di Gioia del Colle. Alle 20 è in programma la Pastasciutta Antifascista, mentre alle 20:30 il palco ospiterà il concerto degli “Assalti Frontali”, con apertura live a cura di Fabio Collaterale di “Effetti Collaterali”.