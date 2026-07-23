Bari, alla Fiera del Levante un weekend di musica: arrivano Skunk Anansie e Frah Quintale

Un altro weekend all’insegna della musica attende la Fiera del Levante, dove prosegue la rassegna dei concerti estivi che, tra giugno e settembre, porterà in città complessivamente 23 eventi musicali. Anche questa volta sono attese oltre 10mila persone per due spettacoli molto seguiti: domani, venerdì 24 luglio, salirà sul palco Skunk Anansie, gruppo di livello internazionale, mentre sabato 25 luglio sarà la volta di Frah Quintale e Tutti Fenomeni.

Per consentire lo svolgimento degli eventi, l’amministrazione comunale, in collaborazione con la Polizia locale e Amtab, ha predisposto un piano straordinario di viabilità, sosta e trasporto pubblico. L’area antistante l’ingresso Edilizia, su via di Maratona nel tratto compreso tra via Portoghese e il varco di accesso ai concerti, sarà chiusa a partire dalle ore 15 e sino al termine delle esigenze, nel rispetto delle misure predisposte per la sicurezza.

Per tutti i concerti previsti dal cartellone estivo, al costo fisso di 3 euro, saranno disponibili diverse aree parcheggio nella zona circostante il quartiere fieristico: in via Verdi, nel tratto compreso tra via Accettura e la prima traversa della stessa via, attrezzata con barriera, e in un’altra area compresa tra via Verdi, via Accettura e via Pola. Spazio anche sulla Parete Edilizia, su via Verdi lato ingresso Edilizia, e su via di Maratona, su entrambe le carreggiate, fino all’incrocio con via Portoghese e via Mascagni. Disponibili inoltre le aree di via Accettura/Bellini, tra via Mascagni e via Verdi, le due zone di via Bisignani su suolo comunale, una delle quali normalmente utilizzata per il mercatino, oltre a viale Orlando lato AQP, alla strada complanare di corso Vittorio Veneto, escluso il tratto antistante il Palazzo della Guardia di Finanza, e infine le aree di via Giordano, via Pinto e della rotonda dell’Ingresso Monumentale della Fiera.

Sul fronte del trasporto pubblico, l’Amtab ha previsto un potenziamento delle corse in occasione dei concerti. Per raggiungere la Fiera sarà possibile utilizzare le linee 2, 2/, 6, 22, 27 e 42, oltre alla navetta A, con esclusione della domenica, e alla navetta AB. Dalle 17 alle 24, e comunque fino al termine delle esigenze, i percorsi subiranno delle variazioni, consultabili sul sito Amtab. Il capolinea dei bus, in occasione dei concerti, sarà spostato nei pressi del supermercato Penny, in via di Maratona, mentre per le navette il capolinea Penny rappresenterà la fermata più vicina ai varchi di accesso.

Sono previste anche modifiche temporanee alla circolazione. Dalle 00.01 alle 8.30, e comunque fino al termine delle esigenze, sarà in vigore il divieto di fermata, su entrambi i lati, salvo le aree parcheggio in concessione Amtab, in piazzale V. Triggiani, eccetto per i mezzi Amtab e gli stalli di sosta contrassegnati, a largo Mohamed Taher Pacha, in via Portoghese e su viale di Maratona, su entrambi i lati della carreggiata compresa tra via Napoli e via Portoghese, oltre che sul lato sinistro della carreggiata con direzione da via Mascagni verso via Napoli, tranne i 10 posti riservati ai veicoli al servizio di persone con disabilità, e sul lato destro della stessa direzione, dove si trova il capolinea Amtab.

Dalle 00.01 alle 24, e comunque fino al termine delle esigenze, il divieto di fermata riguarderà anche via San Francesco alla Rena, su entrambi i lati, viale di Maratona, su entrambe le carreggiate tra via Portoghese e largo De Palo, lo stesso largo De Palo, via Verdi, sul lato destro nel senso di marcia tra via Accettura e largo De Palo, dove è prevista un’area di sosta riservata ai veicoli al servizio di persone con disabilità munite dell’apposito contrassegno, e ancora via Verdi, lato adiacente al muro perimetrale della Fiera del Levante, nel tratto compreso tra via Accettura e il civico 47. Riservati alle persone con disabilità anche 10 posti auto sul lato sinistro di viale di Maratona, nella carreggiata con direzione da via Mascagni verso via Napoli.

Infine, dalle 15 alle 24, e comunque fino al termine delle esigenze, scatterà il divieto di transito sul viale di Maratona, nelle carreggiate comprese tra via Portoghese e largo De Palo.

Foto pagina ufficiale Skunk Anansie