Puglia, allerta gialla fino a domani: in arrivo temporali e vento forte

La Protezione civile regionale che ha diramato un’allerta meteo gialla, di criticità ordinaria, valida su tutto il territorio dalle ore 14 di oggi alle ore 16 di domani, 24 luglio 2026.
Per la giornata odierna l’allerta è riferita alla previsione di “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”, con conseguente rischio idrogeologico e rischio idrogeologico per temporali.
Dalla mezzanotte l’allerta si estenderà anche al rischio vento. La previsione, in questo caso, parla di “precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli. Venti forti settentrionali con rinforzi fino a burrasca”.