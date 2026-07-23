Ufficiale, Grgic è biancorosso: colpo dall’Austria per il Bari

Il centrocampo della SSC Bari si arricchisce di un nuovo innesto proveniente dall’Austria. Il club biancorosso ha reso noto di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Lukas Grgic, nato a Wels il 17 agosto 1995. Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al giugno 2028 e raggiungerà immediatamente il resto della squadra nel ritiro di Roccaraso, mettendosi a disposizione di mister Rastelli e dei nuovi compagni.

Grgic è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Wels, la sua città natale, con cui ha esordito in prima squadra nella stagione 2011-2012. L’anno successivo si è trasferito allo SV Wallern, dove ha totalizzato 27 presenze in una sola stagione. Tra il 2014 e il 2017 si è affermato in patria vestendo la maglia del Lask, con cui ha conquistato una Erste League nel campionato 2016-2017.

Il centrocampista ha poi proseguito il suo percorso con le maglie di Ried, dove ha collezionato 58 presenze, 3 gol e 9 assist, e del WSG Tirol, con 22 presenze e 4 assist all’attivo. È tornato quindi al Lask, totalizzando complessivamente 77 presenze, 7 reti e 5 assist con il club, ed è stato protagonista della partecipazione della squadra all’Europa League 2020-2021.

Nel gennaio 2022 è passato all’Hajduk Spalato, in Croazia, dove ha messo insieme 47 presenze, 2 gol e 5 assist, vincendo due edizioni della Coppa di Croazia. L’ultima tappa del suo percorso prima dell’approdo in Puglia è stata quella del Rapid Vienna, con cui ha disputato 95 partite segnando 3 reti e fornendo 5 assist, arrivando anche a giocare la scorsa edizione della Conference League.