Donnarumma sceglie la Puglia per il sì: nozze tra Locorotondo e Fasano

Il weekend porta con sé uno degli eventi mondani più attesi dell’estate: domani, venerdì 24 luglio Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sposeranno in Puglia, con la cerimonia religiosa fissata a Locorotondo e il ricevimento che si terrà in una dimora privata nelle campagne di Fasano. Tra i circa 250 invitati attesi figurano anche Lionel Messi ed Erling Haaland, insieme a diversi altri protagonisti del calcio internazionale, anche se la lista resta riservata e la partecipazione dei singoli ospiti sarà confermata soltanto il giorno delle nozze.

La funzione religiosa è prevista alle 17 nella Chiesa Madre di San Giorgio Martire, nel centro storico di Locorotondo. Il Comune ha disposto modifiche alla circolazione nelle strade vicine alla chiesa per gestire l’arrivo degli sposi, degli invitati e del personale incaricato della sicurezza.

Dopo la cerimonia, gli ospiti si trasferiranno a Fasano, dove il ricevimento dovrebbe svolgersi a Pettolecchia La Residenza, dimora ottocentesca immersa in otto ettari di uliveti, con piscina, cortili, giardini mediterranei e suite private. La struttura viene affittata in esclusiva per eventi e soggiorni settimanali, con personale dedicato, concierge e maggiordomo.

L’organizzazione è stata affidata alla wedding planner Valentina Carella. Per il banchetto, secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport e dal Fatto Quotidiano, sarebbe stato scelto il servizio di catering del gruppo Da Vittorio della famiglia Cerea.

Sul fronte degli invitati, La Repubblica parla di circa 250 persone e inserisce Lionel Messi ed Erling Haaland tra gli ospiti attesi. La presenza dell’argentino non è stata annunciata direttamente dagli sposi e va quindi considerata un’indiscrezione fino al suo eventuale arrivo in Puglia. Messi ha condiviso con Donnarumma lo spogliatoio del Paris Saint-Germain, mentre il norvegese è compagno del portiere al Manchester City e si trova già in Italia in questi giorni, circostanza che ha rafforzato le voci sulla sua partecipazione.

Nella lista dei possibili invitati compaiono anche Sandro Tonali, Nicolò Barella, Paolo Maldini, Giovanni Malagò e Pep Guardiola, che per accettare il ruolo di ct della Nazionale avrebbe chiesto un ingaggio da 20 milioni di euro l’anno. Tra i nomi provenienti dal mondo della musica figura Geolier. Anche in questo caso non è stato diffuso un elenco ufficiale.

Donnarumma e Alessia Elefante stanno insieme dal 2016 e hanno un figlio, Leo, nato nel 2024. La coppia aveva già celebrato un rito privato a maggio, annunciato sui social con la frase “Long-term contract signed”. La giornata pugliese rappresenta dunque la celebrazione religiosa e la festa con parenti e amici.