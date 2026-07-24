Fasano, la tigre dello Zoosafari sotto i riflettori… della salute

Un momento di attenzione e cura per uno degli ospiti più imponenti dello Zoosafari di Fasano è stato immortalato in un post pubblicato sui canali social della struttura, che mostra una tigre sottoposta a controlli sanitari.

“La salute e il benessere dei nostri animali vengono prima di tutto” si legge nel post. “Oggi un importante momento di collaborazione tra il team dello zoo safari e la clinica del dott. Fabio Di Bello: unendo esperienza, tecnologia e passione possiamo garantire le migliori cure ai nostri ospiti”.