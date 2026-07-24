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Fasano, la tigre dello Zoosafari sotto i riflettori… della salute

"La salute e il benessere dei nostri animali vengono prima di tutto"

Pubblicato da: redazione | Ven, 24 Luglio 2026 - 19:32
tigre
  • 42 sec

Un momento di attenzione e cura per uno degli ospiti più imponenti dello Zoosafari di Fasano è stato immortalato in un post pubblicato sui canali social della struttura, che mostra una tigre sottoposta a controlli sanitari.

“La salute e il benessere dei nostri animali vengono prima di tutto” si legge nel post. “Oggi un importante momento di collaborazione tra il team dello zoo safari e la clinica del dott. Fabio Di Bello: unendo esperienza, tecnologia e passione possiamo garantire le migliori cure ai nostri ospiti”.

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