Bari, si riparte con “Vacanze coi Fiocchi”: guida leggero, viaggia sicuro

Rallentare, per viaggiare meglio: è questo il messaggio al centro della 27esima edizione di “Vacanze Coi Fiocchi”, la campagna nazionale per la sicurezza sulle strade delle vacanze a cui il Comando della Polizia Locale di Bari aderisce anche quest’anno. L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo della Città dall’assessora alla Vivibilità urbana e Protezione Civile Carla Palone e dal comandante della Polizia Locale di Bari Michele Palumbo, alla presenza della presidente del Municipio I Annamaria Ferretti. Nel corso dell’incontro è stato anche proiettato un videomessaggio di Renato Ciardo, testimonial locale dell’iniziativa.

Al centro di questa edizione c’è la guida ecologica, o “ecodriving”: un modo intelligente di mettersi al volante che migliora la sicurezza e riduce l’impatto sull’ambiente, partendo dall’idea che viaggiare veloce non significhi necessariamente viaggiare meglio. Si tratta di una novità culturale di cui si parla in tutta Europa, che promuove un utilizzo più consapevole del veicolo e una guida intelligente. Anche senza un’auto ibrida, la guida ecologica può portare a un risparmio in termini di consumo di carburante dal 5% fino al 20%, con una proporzionale riduzione delle emissioni e una diminuzione dell’incidentalità dovuta a una maggiore attenzione e consapevolezza alla guida.

Con il claim “Guida Leggero, Viaggia Sicuro”, “Vacanze Coi Fiocchi 2026” unisce così il tema della velocità, che resta una delle cause principali degli incidenti stradali, con quello della guida ecologica, che contribuisce in modo considerevole alla protezione dell’ambiente e alla riduzione dell’inquinamento. Adottare questo stile di guida genera un impatto positivo immediato non solo sulla sicurezza ma anche sui costi del veicolo e sul comfort del viaggio in generale. Ridurre la velocità e guidare in modo ecologico diventa così il primo passo per migliorare la sicurezza, rallentare i ritmi frenetici di ogni giorno, abbattere lo stress e riscoprire il piacere del viaggio fin dal momento della partenza.

A illustrare i dettagli dell’iniziativa è stato il comandante Palumbo: “Quella di quest’anno è la 27esima edizione di Vacanze coi Fiocchi, la campagna promossa del Centro Antartide che accompagna gli spostamenti estivi con un messaggio di responsabilità e sicurezza. La città di Bari aderisce all’iniziativa per il decimo anno consecutivo, confermando così il proprio impegno nella promozione di comportamenti corretti alla guida. Il claim di questa edizione richiama in particolare l’importanza di unire una guida ecologica con il rispetto dei limiti di velocità, ancora oggi tra le principali cause degli incidenti stradali. La campagna propone sette semplici regole per affrontare il viaggio in modo più sicuro, sereno e sostenibile, nel pieno rispetto del Codice della strada. Da domani anche a Bari prende il via la fase operativa, in contemporanea con il lancio nazionale, sostenuto dal patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, dell’ANCI, dell’UPI e della Conferenza delle Regioni. Il primo appuntamento sarà al casello Bari Nord, dove, insieme alla Polizia Stradale, che ringrazio per la collaborazione, distribuiremo il materiale informativo della campagna. Nelle settimane successive saremo presenti anche nelle aree di servizio, nei luoghi di sosta e aggregazione e sulle spiagge, per sensibilizzare il maggior numero possibile di cittadini e turisti. L’obiettivo è promuovere una cultura della mobilità più consapevole, che renda gli spostamenti estivi più sicuri per tutti”.

Sulla stessa linea l’assessora Palone: “L’edizione 2026 di Vacanze coi Fiocchi dedica uno speciale attenzione anche alla sostenibilità ambientale, ricordando che una guida più attenta e responsabile rappresenta un beneficio non solo per la sicurezza stradale ma anche per l’ambiente, e di conseguenza per la salute. Il Comune di Bari aderisce da anni con convinzione alla campagna nazionale, che anche in questa nuova edizione offre suggerimenti semplici ma di grande importanza, quali ad esempio controllare lo stato dei pneumatici prima della partenza, adottare quando possibile uno stile di guida regolare, privilegiando le marce più alte, evitare gli spostamenti nelle ore più calde della giornata e pianificare il viaggio con attenzione. Piccoli accorgimenti che contribuiscono a ridurre i consumi, lo stress e, soprattutto, i rischi sulla strada. Da domani saremo presenti presso il presidio organizzato al casello Bari Nord in occasione dell’avvio della campagna per accogliere chi si mette in viaggio e ricordare quanto il rispetto delle regole sia il primo passo per raggiungere la propria destinazione in sicurezza e vivere davvero una vacanza con i fiocchi”.

Il momento clou della campagna nazionale si terrà nell’ultimo fine settimana di luglio, con il tradizionale presidio presso i caselli autostradali di tutta Italia, dove operatori, volontari e polizia locale distribuiranno i materiali della campagna con l’immagine ormai tradizionale di Snoopy: in particolare l’adesivo e il tradizionale pieghevole che contiene un’illustrazione dei vantaggi dell’ecodriving in vari ambiti, consigli pratici per applicare la guida ecologica con tutti i mezzi di trasporto, accanto a riflessioni e spunti a cura dei testimonial della campagna Patrizio Roversi, Tessa Gelisio e Luca Mercalli.

La campagna è promossa come ogni anno dal Centro Antartide con il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, UPI – Unione Province Italiane, ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani e ANCI Emilia-Romagna, e conta oltre cento aderenti in tutta Italia tra amministrazioni comunali, società autostradali, aziende sanitarie, imprese, associazioni, media, radio, con la collaborazione dei testimonial Tessa Gelisio, Patrizio Roversi e Luca Mercalli.