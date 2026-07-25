Boom del turismo outdoor, l’Italia scopre le “calmcation”: la svolta relax

Secondo l’Osservatorio del turismo outdoor di Human Company e THRENDS, il turismo outdoor in Italia raggiungerà 68,4 milioni di presenze nel 2026, con un impatto economico diretto di 5,12 miliardi di euro – e le calmcation sono al centro di questa crescita.

Aumenta tra i viaggiatori italiani il desiderio di vacanze autentiche e rigenerative, lontane dalla logica della “vacanza performativa”, quella pensata per essere fotografata e condivisa sui social più che vissuta. Le calmcation rispondono esattamente a questo bisogno: si tratta di esperienze di viaggio che mettono al centro relax, lentezza e connessione con l’ambiente naturale, invitando a rallentare i ritmi attraverso attività essenziali e soggiorni in luoghi tranquilli, spesso immersi nella natura.

Questi numeri confermano una tendenza già visibile nelle scelte dei viaggiatori: per l’estate 2026, molti italiani preferiscono restare nel Paese o scegliere destinazioni vicine e meno affollate, privilegiando il treno come mezzo di trasporto per ragioni di comodità e budget.

Le strutture outdoor – campeggi, glamping, villaggi immersi nella natura – sono l’ambiente ideale per una calmcation. Le caratteristiche da cercare: wellness area e percorsi sensoriali per la rigenerazione fisica; aree comuni ripensate come spazi esperienziali, non solo di transito; integrazione con il territorio locale: mercati contadini, escursioni guidate, cucina tradizionale; politiche di disconnessione digitale o zone wifi-free; attività slow: yoga all’alba, birdwatching, meditazione guidata, laboratori artigianali.

Per chi preferisce restare in Italia, mete come i borghi dell’Appennino, le coste meno affollate della Sardegna o della Calabria, e le valli alpine lontane dai grandi flussi turistici offrono contesti perfetti per questo tipo di vacanza.