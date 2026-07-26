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Bari, incidente sulla tangenziale: lunghe code direzione nord

All'altezza dello svincolo per l'autostrada

Pubblicato da: redazione | Dom, 26 Luglio 2026 - 14:05
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  • 17 sec

A causa di un incidente stradale, che vedrebbe coinvolta anche una moto, si registrano lunghe code sulla tangenziale, direzione Nord, all’altezza dello svincolo per l’autostrada. Sul posto la polizia locale e l’Anas per gli accertamenti.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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