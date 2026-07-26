Bari, incidente sulla tangenziale: lunghe code direzione nord
All'altezza dello svincolo per l'autostrada
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