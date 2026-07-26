Bisceglie capitale del libro: torna “Libri nel Borgo Antico”

Torna l’appuntamento con la lettura che ogni fine agosto anima le vie e le piazze del centro storico: dal 27 al 31 agosto va in scena la 17esima edizione del festival letterario “Libri nel Borgo Antico”, in programma a Bisceglie, in Puglia, con oltre 150 autori, cinquanta case editrici e decine di migliaia di appassionati attesi tra i vicoli del borgo.

Il programma è stato presentato venerdì 24 luglio in conferenza stampa presso la Fondazione Banco di Napoli, con cui il festival ha siglato un accordo per promuovere la cultura attraverso eventi e iniziative, sostenere la ricerca storica e d’archivio legata all’identità del territorio e sviluppare percorsi di rigenerazione del tessuto sociale e urbano. A commentare l’intesa è il professor Orazio Abbamonte, Presidente della Fondazione Banco di Napoli: «La manifestazione “Libri nel Borgo Antico” rappresenta un esempio significativo di come la cultura possa diventare strumento di incontro, di dialogo e di crescita civile. Portare i libri nelle piazze e nei luoghi della storia significa restituire centralità alla conoscenza, valorizzando il patrimonio materiale e immateriale delle nostre comunità. La Fondazione Banco di Napoli guarda con particolare interesse a iniziative come questa, che favoriscono la diffusione della lettura, il confronto tra idee e la partecipazione delle nuove generazioni. La cultura è un bene comune, che rafforza il senso di appartenenza e alimenta una cittadinanza più consapevole».

Quest’anno il festival sigla anche un protocollo di intesa con UNICEF Italia, finalizzato alla realizzazione di iniziative congiunte di formazione, sensibilizzazione, educazione e promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. «I libri e la lettura sono potenti strumenti di inclusione, consapevolezza ed educazione, capaci di dare voce ai diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti di tutto il mondo. Siamo orgogliosi di siglare questo protocollo di intesa con Libri nel Borgo Antico, una collaborazione che ci permette di promuovere e diffondere i valori fondamentali sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, valorizzando la cultura e la lettura come spazi di crescita e cittadinanza attiva. Inoltre, porto a Bisceglie con particolare orgoglio il mio libro “La forza sia con te”, un progetto la cui intera quota di diritti d’autore è destinata fin dalla sua nascita a sostenere le missioni dell’UNICEF sul campo», dichiara Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia.

Un altro protocollo d’intesa è stato firmato con l’Ente Parco Nazionale del Gargano, che sabato 29 agosto sarà ospite del festival, con l’obiettivo di rendere la manifestazione biscegliese una piattaforma per promuovere le bellezze del territorio pugliese. «L’Ente Parco Nazionale del Gargano aderisce con convinzione a Libri nel Borgo Antico perché crediamo che la cultura rappresenti uno dei più efficaci strumenti di valorizzazione e tutela del territorio. Il Parco Nazionale del Gargano, con il suo straordinario patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico, custodisce anche un patrimonio immateriale di storie che sanno emozionare e ispirare. La lettura può trasformarsi così in un ponte tra le persone e i territori, contribuendo a promuovere un turismo più consapevole, rispettoso e sostenibile. Per questo siamo felici di essere al fianco di un’iniziativa che richiama ogni anno 60mila visitatori e favorisce occasioni di incontro, crescita e promozione del nostro bellissimo territorio», dichiara Raffaele di Mauro, Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale del Gargano.

Il programma dell’edizione 2026 è stato illustrato da Alessandra Di Pierro, presidente di Associazione “Borgo Antico”, e da Sergio Silvestris, fondatore del festival. Ampio spazio quest’anno alla grande narrativa e alla letteratura italiana con Andrea Vitali, Stefania Auci, Diego De Silva, Santina Cosetta e Chiara Moscardelli, così come all’attualità e alle questioni più urgenti che caratterizzano il nostro presente, da analizzare con personalità autorevoli come Antonio Di Pietro, Marcello Veneziani e Davide Casaleggio, e con le grandi firme del giornalismo come Antonio Polito, Antonio Padellaro, Giancarla Rondinelli, Massimo Giannini, Antonio Caprarica e Gennaro Sangiuliano. Tra gli ospiti anche Sergio Cusani e Carlo Sama, che rifletteranno su una delle stagioni più intense e discusse del nostro Paese, quella di Tangentopoli, e l’ex presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che presenterà al festival il suo romanzo d’esordio. Il professor Francesco Schittulli condividerà invece la sua esperienza pluriennale da oncologo e da presidente nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) in dialogo con l’On. Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato alla Salute.

Non mancheranno testimonianze personali come quelle di Annamaria Bernardini De Pace e Imma Battaglia, insieme a volti noti di tv, radio e spettacolo come Enzo Iacchetti, Angelo Mellone, Giuseppe Cruciani e Federico Palmaroli, in arte Le più belle frasi di Osho. Quest’anno il festival avrà l’onore di accogliere Lino Banfi, icona del cinema italiano, e festeggiare i suoi novant’anni con la presentazione della sua autobiografia “90, non mi fai paura!”, edita da HarperCollins.

Giovedì 27 agosto sarà la volta della cinquina finalista della 64esima edizione del Premio Campiello, promosso dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto: il pubblico potrà confrontarsi, alla presenza degli autori, con i romanzi “Storia di un’amicizia” di Ermanno Cavazzoni, “L’immensa distrazione” di Marcello Fois, “La ragazzina” di Valeria Parrella, “Lo sbilico” di Alcide Pierantozzi e “La vita sempre” di Elena Varvello.

Il programma sarà impreziosito anche da due spettacoli di rilievo nazionale, eccezionalmente a ingresso gratuito. Domenica 30 agosto, alle ore 21.30, Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi porteranno in scena “Francesco”, un racconto di parole, musiche e immagini dedicato al San Francesco della devozione, al San Francesco della storia e al San Francesco poeta, ma anche a tutti i grandi francescani, dai terziari Dante e Colombo ai santi Sant’Antonio e Padre Pio, fino al primo Papa chiamato Francesco. Lunedì 31 agosto, invece, il sagrato della Basilica di San Giuseppe ospiterà il reading “Gli errori rendono amabili”, scritto e interpretato da Gianrico Carofiglio.

La domenica, sul porto Bandiera Blu della città, si alterneranno sul palco alcuni dei volti più noti di Food Network Italia: Francesca Micoccio, conduttrice di “Sapore Salentino”; Antonella Ricci e Vinod Sookar di “Mangia Puglia Ama”; Nonna Pina de “I Segreti Di Nonna Pina”, format debuttato quest’anno con la collaborazione di Libri nel Borgo Antico; Ernst Knam, Re del Cioccolato e giudice di Bake Off, insieme alla moglie Alessandra Mion, in arte Frau Knam; e Antonio Lorenzon, con il marito Daniel Bellinchiodo. A condurre le conversazioni sarà Mary de Gennaro, volto di “Puglia on the Road”.

Sabato 29 agosto è prevista una serata dedicata alla Polizia di Stato, con la partecipazione della questura della Provincia di Barletta-Andria-Trani, che allestirà uno spazio espositivo con mezzi, stand e personale delle Specialità per favorire l’incontro con la cittadinanza. Si affronteranno temi legati al contrasto alla criminalità organizzata, alle indagini di polizia giudiziaria e alla tutela della sicurezza pubblica, con relatori come il Prefetto di Napoli Michele di Bari, il Procuratore della Repubblica di Palermo Maurizio De Lucia, autore con Salvo Palazzolo del volume “La mafia che cambia”, il giornalista e scrittore Enzo Albano, l’Ispettore della Polizia di Stato Gianni Bianco della Squadra Mobile di Bari, la direttrice della rivista Poliziamoderna Annalisa Bucchieri, il Vice Questore Maurizia Quattrone e Daniele Bigliardo e Luca Scornaienchi, rispettivamente disegnatore e sceneggiatore del fumetto “Il Commissario Mascherpa”.

Lo scrittore Paolo Regina curerà infine, venerdì, una sezione interamente dedicata al giallo italiano, con ospiti come Paola Barbato, Tullio Avoledo, Gaspare Grammatico ed Enzo Verrengia.