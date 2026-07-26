Bitonto, il jazz spegne 25 candeline: al via il Beat Onto Festival

Venticinque anni di musica jazz si preparano a tornare protagonisti con l’edizione 2026 del Beat Onto Jazz Festival, che prenderà il via venerdì 31 luglio. Un’edizione speciale per una kermesse che quest’anno taglia il traguardo del quarto di secolo, con il ricco programma presentato lunedì 20 luglio a Bitonto.

Il festival si aprirà il 31 luglio con l’esibizione dell’Aaron Goldberg Trio, che porterà sul palco una delle formazioni più raffinate del jazz contemporaneo. Subito dopo sarà la volta di “Milonga de Buenos Aires” del Nuovo Trio Accord, accompagnato dalle coreografie dei ballerini argentini Rachele Morelli e Nelson Piliu, in un omaggio alla musica di Astor Piazzolla.

Il 1° agosto si aprirà con il concerto “Jazz around the world Nova Vojaĝo”, un mosaico di mondi lontani, tra canti popolari e successi pop degli ultimi decenni, arie operistiche e ritmi trascinanti dall’Africa e dal Sud America, tutti ridisegnati attraverso il linguaggio dell’improvvisazione e la libertà che contraddistingue il jazz, in un omaggio alla bellezza comune nella diversità culturale e alla musica come potente, insostituibile linguaggio universale. A seguire, il progetto “Sound Archives – Time Machine” di Maurizio Rolli, che pesca dalla tradizione jazzistica, dalla sapienza armonica del Novecento colto e dall’energia del rock, aggiungendo la varietà ritmica del flamenco e dei folklori europei, con lievi spruzzate di elettronica.

Il cartellone prosegue il 2 agosto con il Giorgio Albanese Group, formazione di otto elementi che riunisce alcuni tra i più interessanti talenti della scena jazz pugliese ed europea. Subito dopo sarà la volta del Pete Roth Trio, gruppo britannico di jazz contemporaneo che ha riportato sul palco Bill Bruford, leggendario batterista progressive rock, noto per la militanza in Yes, King Crimson ed Earthworks, dopo quindici anni di ritiro dalle scene. Ne nasce un’esperienza “quasi jazz” intima, in larga parte improvvisata e altamente interattiva, che infrange con naturalezza i confini tradizionali dei generi, unendo jazz, funk, musica classica e contemporanea.

La giornata del 3 agosto sarà caratterizzata dai concerti di Emma Smith, una delle voci più apprezzate del jazz britannico, e dell’eclettico bassista vietnamita Chris Minh Doky, che con i componenti della sua band, i Nomads, rappresenta l’attuale miglior espressione della fusion.

La serata finale è in programma il 4 agosto, con il quartetto Saxofollia e il loro omaggio a Miles Davis e John Coltrane, nel centenario dalla loro nascita. A concludere l’edizione 2026 sarà la “Banda” di Pino Minafra, progetto volto a salvare dall’oblio la secolare tradizione bandistica del Sud Italia, costituita da marce, fantasie d’opera affrontate con gli strumenti tipici delle bande, sinfonie funebri della Settimana Santa e i concerti in Cassa Armonica nelle piazze, proiettata al tempo stesso nel presente grazie ad accorti arrangiamenti, impreziositi dai direttori che si avvicenderanno, tra cui lo stesso Pino Minafra, Michele Di Puppo, Nicola Cotugno e Livio Minafra. Ad accompagnare la Banda saranno le Faraualla, il quartetto vocale femminile che dal 1995 trasforma la voce umana in strumento.

Nei giorni del festival sarà possibile ripercorrere i 25 anni di storia della kermesse grazie alla mostra fotografica allestita nel Sancti Nicolai Convivium, visitabile a partire dalle 19. Un’edizione che punta a unire musica e arte, grazie anche alla collaborazione con la Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna”, che in quei giorni renderà fruibili le esposizioni in orari ampliati e con guide gratuite.