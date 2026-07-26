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Walking Jazz Festival, ultimo appuntamento a Cassano

Il festival si conclude oggi

Pubblicato da: redazione | Sab, 25 Luglio 2026 - 08:28
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  • 55 sec
Fino ad oggi Cassano delle Murge ospita il Walking Jazz Festival, evento speciale fuori cartellone di Cassano d’Estate, nato per mettere in dialogo due mondi solo apparentemente lontani: il jazz, tradizionalmente legato alla dimensione urbana, e il cammino, il trekking e le attività outdoor, espressione di un rapporto più lento e autentico con la natura e con il territorio.

La parola “walking” rappresenta il cuore del progetto: è il camminare lungo i sentieri della Murgia e tra le vie del centro storico, ma richiama anche la walking bass line, una delle tecniche fondamentali del linguaggio jazz. Un legame che diventa occasione di incontro tra musica, paesaggio, benessere, cultura e scoperta dei luoghi.

Il festival si conclude oggi domenica 26 luglio alle 19.30, presso Baby Di Cecca nella Foresta Mercadante, con una live session affidata al clarinetto di Francesco Manfredi e al pianoforte di Alessandro Binetti: un ultimo incontro musicale immerso nella natura.

Il Walking Jazz Festival è una proposta originale, capace di raccontare Cassano attraverso la musica, il cammino e la bellezza del nostro patrimonio naturalistico e culturale.

Ricco anche il programma delle attività collaterali.

Oggi si ripartirà alle 6.30 con il Nordic Walking lungo un tratto del Cammino Materano e alle 18.30 con una nuova esperienza di trekking e attività outdoor nella Foresta Mercadante, curate rispettivamente da Alessandro Caponio e Alessandro Sileno.

Gli ingressi ai concerti gratuito e a tutte le attivita outdoor saranno gratuite

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