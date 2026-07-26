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Incidente mortale sulla Giovinazzo-Bitonto. Il sindaco Sollecito visita i feriti

Una donna ha perso la vita

Pubblicato da: redazione | Dom, 26 Luglio 2026 - 15:23
policlinico
  • 2 min

“Stanotte un terribile incidente automobilistico ha coinvolto una famiglia di Giovinazzo. Una nostra concittadina purtroppo è deceduta in seguito all’impatto”. Lo afferma il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, dopo l’incidente avvenuto nella notte lungo la strada tra Giovinazzo e Bitonto, nel Barese, costato la vita alla 71enne Michela Di Tullio e nel quale sono rimaste ferite altre sette persone, tra cui tre bambini.

“Mi sono recato sia all’ospedale pediatrico sia al Policlinico per portare l’abbraccio della nostra comunità a questa famiglia colpita da questo bruttissimo evento”, aggiunge Sollecito. “Ci auguriamo tutti che i tre bambini e le altre persone coinvolte possano recuperare al più presto forza e salute e tornare a casa quanto prima. Al contempo ci stringiamo nel dolore per la morte di Michela Di Tullio, che purtroppo non è sopravvissuta all’incidente”.

Lo schianto è avvenuto intorno all’1.30. La vittima viaggiava su una delle due auto coinvolte insieme ai genitori dei tre bambini, di 33 e 28 anni, e ai piccoli. Altre due persone, entrambe di Bitonto, si trovavano sulla seconda vettura. Il più piccolo dei bambini feriti ha cinque mesi ed è ricoverato al Policlinico di Bari, nel reparto di Neurochirurgia, per fratture craniche. Con lui è ricoverata la madre, che ha riportato fratture al volto. Una bambina di quattro anni ha riportato una frattura della clavicola, oltre a contusioni epatica e polmonari bilaterali, ed è in fase di valutazione per un eventuale intervento. La terza bambina, di sette anni, è ricoverata in osservazione nel reparto di Pediatria dell’ospedale Giovanni XXIII per infrazioni costali. Le condizioni degli altri feriti sono in corso di valutazione. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli investigatori.

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