Spiagge d’oro e divieti abusivi: a Capri una giornata al mare costa anche 800 euro al giorno

L’estate 2026 si conferma una stagione di forte pressione economica per chi decide di viaggiare in Italia. L’inflazione turistica ha rimodellato le abitudini di spesa delle famiglie. Il classico mese di ferie è ormai un ricordo: si assiste al consolidamento delle “vacanze mordi e fuggi” e alla riduzione dei giorni di soggiorno pur di non rinunciare a staccare dalla routine.

Secondo lo studio condotto da ADOC, per una giornata al mare ad agosto, una famiglia di quattro persone spende in media da un minimo di 90-120 euro (per ombrellone, parcheggio, pranzo al sacco e pochissimi extra) fino a superare i 600 euro nelle destinazioni più rinomate o qualora si scelgano ristorazione servita e attività ricreative.

Il costo medio per una settimana di noleggio (1 ombrellone + 2 lettini) si attesta a circa 250 euro, la tariffazione giornaliera sui 37 euro medi, a cui si aggiungono spese accessorie come il parcheggio che va da 5 a 15 euro per le zone meno gettonate, 20-30 euro per le località più battute. La forbice territoriale ed esclusiva racconta realtà profondamente diverse. In località come Forte dei Marmi (Versilia) 550 euro per la quinta fila o in Costa Smeralda (Sardegna), l’affitto giornaliero di un gazebo servizi accessori oscilla stabilmente tra i 350 e i 400 euro, raggiungendo picchi di 800 euro nelle strutture di lusso a Capri o a Portofino. Nelle prenotazioni online, inoltre, sono ormai ordinari i “costi di servizio” digitali, variabili tra i 15 e i 40 euro per la gestione della transazione.

A fronte di tariffe già altissime, molti bagnanti devono fare i conti con i divieti illegittimi imposti da diversi lidi, che vietano l’introduzione di cibo e acqua dall’esterno per costringere all’acquisto in loco a prezzi esosi, arrivando persino a negare il riscaldamento di pappe o latte per neonati. La spiaggia è un bene pubblico in concessione e nessun gestore può vietare il consumo di cibo proprio (purché decoroso e non molesto). Tali divieti configurano una pratica commerciale scorretta e una clausola vessatoria ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). In caso di contestazioni o perquisizioni delle borse frigo, i consumatori hanno il diritto di opporsi e possono segnalare immediatamente l’abuso alla Polizia Locale, alla Capitaneria di Porto o all’Antitrust (AGCM).

L’analisi delle disponibilità estive sulle piattaforme di prenotazione (Booking.com, Airbnb) evidenzia tariffe elevate a causa dell’introduzione capillare degli algoritmi di “dynamic pricing” (prezzi dinamici basati sulla domanda in tempo reale).

Hotel 3 stelle: Una settimana ad agosto per una famiglia di 4 persone varia in media tra i 2.200 e i 3.800 euro. Le regioni del Sud e le Isole registrano gli incrementi stagionali più alti (+5,4%), trainati dalle mete campane e sarde(Positano e Amalfi toccano minimi di 3.800 – 4.200 euro per il solo pernottamento e prima colazione).

Agriturismi: Tradizionalmente considerati una scelta economica, registrano nel 2026 tariffe medie comprese tra i 170 e i 220 euro a notte, con picchi di 350 euro in Toscana e Umbria per le strutture dotate di piscina e percorsi benessere.

Family Hotel in montagna (Trentino-Alto Adige): Le tariffe settimanali per 4 persone variano notevolmente a seconda della categoria. Si passa da una fascia base di 800-1.200 euro per appartamenti in residence e b&b senza servizi accessori, fino a pacchetti “All-inclusive family resort” compresi tra i 2.200 e i 5.500 euro a settimana.

La vacanza con gli amici a quattro zampe rappresenta una voce di spesa impattante nel bilancio familiare:

Supplemento alberghiero: Le strutture ricettive applicano una tariffa di sanificazione o soggiorno che varia dai 15-25 euro al giorno per gli hotel standard, fino a 80 euro nelle strutture di lusso con pet-menu e servizi di dog-sitting.

Dog Beach: L’accesso alle spiagge attrezzate per cani comporta una spesa compresa tra i 25 e i 60 euro al giorno per una postazione dedicata.

I rincari colpiscono anche i consumi quotidiani più piccoli, limando il potere d’acquisto sul cibo da spiaggia:

Gelato artigianale: Il costo al kg supera ormai i 30 euro nelle grandi città d’arte e nelle località turistiche. Un cono piccolo oscilla tra i 3,00 e i 3,50 euro (con picchi di oltre 5,00 euro nei centri storici ad alta densità turistica).

Shrinkflation (Sgrammatura): Nei supermercati e nei chioschi si assiste alla riduzione fisica del prodotto a parità di costo. Il gelato industriale confezionato ha registrato, rispetto allo scorso decennio, una riduzione media del volume delle porzioni del 15-18% a fronte di prezzi costantemente ritoccati all’insù (un multipack di marca tocca una media di 5,50 euro).

Mini-market turistici: Un panino veloce acquistato nei chioschi vicino alle spiagge costa in media 8-9 euro, mentre una bottiglia d’acqua da un litro e mezzo può essere prezzata tra i 2,50 e i 3,50 euro.

A causa dei prezzi elevati sui canali ufficiali, molti consumatori tentano di risparmiare affidandosi a canali alternativi, in particolare sui social network. Ciò ha generato un aumento delle truffe online soprattutto relativi ad annunci social di splendide ville a prezzi stracciati. Una volta versata la caparra confirmatoria tramite bonifico istantaneo o ricarica di carte prepagate, l’inserzionista scompare e la casa vacanze si rivela inesistente o occupata da ignari proprietari. Un’altra tipologia di truffa riguarda i cloni quasi perfetti di portali come Booking.com o Airbnb creati per sottrarre dati bancari ed effettuare transazioni su conti non tracciabili.