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Incendio sul Gargano, chiusa la litoranea tra Vieste e Peschici. Evacuati turisti

Fiamme anche a Cagnano Varano, sospesa la circolazione sulla Statale dei Laghi

Pubblicato da: redazione | Dom, 26 Luglio 2026 - 17:29
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A causa dell’incendio sulla litoranea Vieste-Peschici che sta bruciando macchia mediterranea e pineta e che sta raggiungendo le baie sul mare, il servizio di trasporto pubblico locale subirà alcune modifiche. Lo annuncia in una nota Ferrovie del Gargano. In particolare, è chiusa la litoranea strada Provinciale 52, con i bus deviati sulla Statale 89.

Le corse da Vieste per Peschici e da Peschici per Vieste percorreranno la strada interna (SS 89) fino a un determinato tratto, per poi rientrare sulla litoranea dopo la fermata di Santa Maria, mentre le fermate di Manaccore sono temporaneamente soppresse e non saranno effettuate fino al ripristino delle normali condizioni di viabilità.
Le fiamme, a quanto si apprende, stanno interessando anche il territorio di Cagnano Varano, dove – fa sapere Anas – è provvisoriamente chiuso un tratto della strada statale 693 ‘Dei Laghi di Lesina e Varano’ dal km 29,600 al km 27,000.

Gruppi di turisti sono stati evacuati dalle spiagge sulle imbarcazioni della guardia costiera. Il Comune di Peschici ha reso noto che “a seguito dell’incendio, è stato aperto l’edificio delle Scuole Elementari, in via Montesanto, per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza o di un luogo sicuro”

(foto Ferrovie del Gargano)

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