Bari, ambulanze con defibrillatori e personale: al via presidi sulle spiagge di Palese e Santo Spirito

Ambulanze con defibrillatori e personale qualificato sulle spiagge di Palese e Santo Spirito per garantire assistenza sanitaria e primo soccorso durante l’estate. È partito ieri il progetto “Estate Tranquilla 2026”, promosso e finanziato dal Municipio V di Bari. Il servizio sarà attivo tutti i giorni fino alla fine di agosto, nelle fasce orarie 9-13 e 15-17.30, lungo la litoranea che va da Palese a Santo Spirito. L’obiettivo è assicurare un intervento rapido in caso di piccoli incidenti, malori o situazioni che richiedano una prima valutazione sanitaria sul posto.

L’assistenza è affidata all’associazione “Gli Angeli del Soccorso”, i cui operatori, in possesso dei titoli e delle certificazioni necessarie, saranno presenti sul litorale con due ambulanze dotate di defibrillatori. Il progetto prevede anche il collegamento con la Centrale operativa del 118 in caso di necessità. La finalità è garantire una prima valutazione delle condizioni della persona che richiede aiuto e gestire direttamente sul posto le situazioni meno gravi, per le quali potrebbe non essere necessario l’invio di un’ambulanza del servizio di emergenza.

“Anche per l’estate 2026 vogliamo dotare la nostra costa di un presidio aggiuntivo di assistenza socio-sanitaria per residenti e turisti, partendo dalla necessità di intervenire tempestivamente soprattutto in caso di lesioni di piccola entità, come per esempio escoriazioni provocate dagli scogli o dal sole, e a tutela delle persone più fragili e degli anziani, che soffrono maggiormente per le alte temperature”, spiega la presidente del Municipio V, Maristella Morisco. Secondo Morisco, lo spirito dell’iniziativa è permettere a cittadini e visitatori di vivere il mare con maggiore sicurezza. “Lo spirito del progetto è, infatti, permettere a tutti e tutte di vivere questa stagione in sicurezza e serenità, grazie alla disponibilità di personale qualificato, che raggiungerà i bagnanti dove necessario, per un primo soccorso”.

“Estate Tranquilla”, sottolinea la presidente, si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione e accessibilità della costa nord barese. “Ci tengo a sottolineare che ‘Estate Tranquilla’ non è un’attività isolata, ma si pone in continuità con le numerose iniziative che l’amministrazione comunale sta portando avanti sul territorio municipale, al fine di garantire sempre più la fruibilità e l’accessibilità della costa”. In questa direzione rientra anche il progetto, di prossima realizzazione, per un nuovo accesso al mare a Palese, con passerella, gazebo ombreggiante e solarium, pensato per facilitare l’ingresso in acqua anche con la sedia Job. “Si inserisce, per esempio, il progetto di prossima realizzazione di una nuova passerella, un gazebo ombreggiante e un solarium a Palese, che faciliterà l’accesso al mare anche con la sedia job, fortemente voluto da tutto il Municipio”, conclude Morisco. Il servizio punta quindi a rafforzare la sicurezza sulla costa nel periodo di maggiore affluenza, offrendo un presidio sanitario di prossimità per bagnanti, famiglie, anziani e turisti.