LUNEDì, 27 LUGLIO 2026
Cabtutela.it
91,083 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
91,083 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, ambulanze con defibrillatori e personale: al via presidi sulle spiagge di Palese e Santo Spirito

La presidente del Municipio: "Servizio aggiuntivo per garantire sicurezza a residenti e turisti"

Pubblicato da: redazione | Lun, 27 Luglio 2026 - 14:50
ambulanza palese
  • 3 min

Ambulanze con defibrillatori e personale qualificato sulle spiagge di Palese e Santo Spirito per garantire assistenza sanitaria e primo soccorso durante l’estate. È partito ieri il progetto “Estate Tranquilla 2026”, promosso e finanziato dal Municipio V di Bari. Il servizio sarà attivo tutti i giorni fino alla fine di agosto, nelle fasce orarie 9-13 e 15-17.30, lungo la litoranea che va da Palese a Santo Spirito. L’obiettivo è assicurare un intervento rapido in caso di piccoli incidenti, malori o situazioni che richiedano una prima valutazione sanitaria sul posto.

L’assistenza è affidata all’associazione “Gli Angeli del Soccorso”, i cui operatori, in possesso dei titoli e delle certificazioni necessarie, saranno presenti sul litorale con due ambulanze dotate di defibrillatori. Il progetto prevede anche il collegamento con la Centrale operativa del 118 in caso di necessità. La finalità è garantire una prima valutazione delle condizioni della persona che richiede aiuto e gestire direttamente sul posto le situazioni meno gravi, per le quali potrebbe non essere necessario l’invio di un’ambulanza del servizio di emergenza.

“Anche per l’estate 2026 vogliamo dotare la nostra costa di un presidio aggiuntivo di assistenza socio-sanitaria per residenti e turisti, partendo dalla necessità di intervenire tempestivamente soprattutto in caso di lesioni di piccola entità, come per esempio escoriazioni provocate dagli scogli o dal sole, e a tutela delle persone più fragili e degli anziani, che soffrono maggiormente per le alte temperature”, spiega la presidente del Municipio V, Maristella Morisco. Secondo Morisco, lo spirito dell’iniziativa è permettere a cittadini e visitatori di vivere il mare con maggiore sicurezza. “Lo spirito del progetto è, infatti, permettere a tutti e tutte di vivere questa stagione in sicurezza e serenità, grazie alla disponibilità di personale qualificato, che raggiungerà i bagnanti dove necessario, per un primo soccorso”.

“Estate Tranquilla”, sottolinea la presidente, si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione e accessibilità della costa nord barese. “Ci tengo a sottolineare che ‘Estate Tranquilla’ non è un’attività isolata, ma si pone in continuità con le numerose iniziative che l’amministrazione comunale sta portando avanti sul territorio municipale, al fine di garantire sempre più la fruibilità e l’accessibilità della costa”. In questa direzione rientra anche il progetto, di prossima realizzazione, per un nuovo accesso al mare a Palese, con passerella, gazebo ombreggiante e solarium, pensato per facilitare l’ingresso in acqua anche con la sedia Job. “Si inserisce, per esempio, il progetto di prossima realizzazione di una nuova passerella, un gazebo ombreggiante e un solarium a Palese, che faciliterà l’accesso al mare anche con la sedia job, fortemente voluto da tutto il Municipio”, conclude Morisco. Il servizio punta quindi a rafforzare la sicurezza sulla costa nel periodo di maggiore affluenza, offrendo un presidio sanitario di prossimità per bagnanti, famiglie, anziani e turisti.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, ambulanze con defibrillatori e personale:...

Ambulanze con defibrillatori e personale qualificato sulle spiagge di Palese e...
- 27 Luglio 2026
Dalla città

Nidi comunali a Bari, pubblicate le...

Sono state pubblicate le graduatorie definitive per i nuovi iscritti ai...
- 27 Luglio 2026
Cronaca

Sparatorie a Bari, Leccese dopo gli...

Gli arresti eseguiti nell’ambito delle indagini sui due agguati armati avvenuti...
- 27 Luglio 2026
Cronaca

Incendio a Peschici, bagnanti evacuati via...

Nove persone tratte in salvo, tra cui donne e bambini, e...
- 27 Luglio 2026