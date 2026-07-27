Nidi comunali a Bari, pubblicate le graduatorie definitive per il 2026/2027

Sono state pubblicate le graduatorie definitive per i nuovi iscritti ai nidi d’infanzia comunali di Bari per l’anno educativo 2026/2027. A renderlo noto è la ripartizione Politiche educative e giovanili del Comune. I nidi comunali rappresentano spazi educativi dedicati alla crescita dei bambini, ma anche luoghi di relazione quotidiana tra famiglie, insegnanti e comunità. Un servizio che l’amministrazione punta ora a rafforzare con nuove aperture previste entro la fine dell’anno.

Attualmente il Comune di Bari gestisce nove nidi d’infanzia: “Speranza” in via Peucetia, “An/8” in via Carabellese, “Libertà” in via Garruba, “Stanic” in via Cassala, “La Tana del Ghiro” in via Laetitia Abbaticola, “Villari” in via Villari, “Le Ali di Michela” in piazzetta Eleonora San Pio, “Montessori” in via Vittorio Veneto e “Costa” in via Costa. Entro fine anno, come già annunciato, l’amministrazione conta di avviare al funzionamento altri quattro nidi: “La Nave” in via Lanave, al San Paolo; “Le Fiabe” in via Minervino, nella zona 167 di Palese; “La Rondine” in via Gentile, a Japigia; e il nido “Policlinico”, all’interno dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Bari.

“Le indagini di gradimento sottoposte alle famiglie e l’elevato numero di iscrizioni ricevute anche in risposta all’ultimo bando testimoniano come i nidi comunali rappresentino un servizio comunale d’eccellenza, particolarmente apprezzato, che si prepara a compiere un passaggio storico”, commenta l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola. Secondo l’assessore, il prossimo anno scolastico sarà segnato da un potenziamento significativo dell’offerta. “Con gli uffici siamo al lavoro senza sosta perché il prossimo anno scolastico sarà caratterizzato da un ulteriore salto di qualità, poiché sono terminati i primi cantieri per la realizzazione dei nuovi asili nido comunali e ci prepariamo ad aprirne subito quattro, aumentando in modo significativo l’offerta complessiva di posti, fino a 170 in più, distribuiti nei quartieri della città”.

Il Comune sta lavorando anche sugli ultimi passaggi organizzativi e amministrativi necessari all’apertura delle nuove strutture. “Stiamo definendo la questione del personale e abbiamo avviato l’iter burocratico propedeutico all’entrata in funzione dei primi quattro nuovi nidi”, aggiunge Lacoppola. Le nuove aperture dovrebbero riguardare Japigia, San Paolo, Palese e il Policlinico entro l’anno. “Le nuove aperture rappresenteranno una risposta concreta per ulteriori decine di famiglie, che troveranno accoglienza, spazi di socialità e percorsi educativi nelle nostre nuove strutture”, conclude l’assessore.