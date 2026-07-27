LUNEDì, 27 LUGLIO 2026
Cabtutela.it
91,077 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
91,077 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, cartolina d’estate tra i rifiuti: cumuli di immondizia invadono corso Cavour nella notte

La denuncia fotografica di un cittadino riaccende i riflettori sul degrado in pieno centro

Pubblicato da: redazione | Lun, 27 Luglio 2026 - 10:06
immondizia corso cavour
  • 32 sec

Non è la cartolina che Bari vuole mostrare alle migliaia di turisti che in queste settimane affollano le sue vie principali, ma la realtà con cui cittadini e visitatori si trovano a fare i conti alla fine della giornata. Una fotografia emblematica, scattata da un residente ieri sera intorno alle 23:30, immortala una situazione di pesante degrado in pieno corso Cavour: cumuli di spazzatura e sacchetti di immondizia abbandonati direttamente sul marciapiedi, a ridosso degli storici palazzi storici e delle vetrine dello shopping del quartiere Murat.

Lo scatto, che ha subito fatto il giro delle chat cittadine provocando l’indignazione dei residenti, descrive una “Bari turistica” a due facce. Da un lato ci sono i numeri da record della stagione estiva e i tavolini pieni, dall’altro l’atavico problema della gestione dei rifiuti urbani nelle ore di massima affluenza serale. Corso Cavour, che rappresenta uno dei principali biglietti da visita per chi si sposta tra la stazione e il lungomare, si è trasformato per una notte in una micro-discarica a cielo aperto, sollevando non solo problemi di natura estetica e di decoro, ma anche comprensibili preoccupazioni sul fronte igienico-sanitario.

 

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, il Brt sbarca in via...

Proseguono i cantieri per la realizzazione delle quattro linee del Bus...
- 27 Luglio 2026
Dalla città

Aggressione parco Rossani, l’appello degli psicologi...

L'eco della brutale aggressione consumatasi nei giorni scorsi all'interno di parco...
- 27 Luglio 2026
Dalla città

Grave incidente sulla tangenziale di Bari:...

Un lunedì di pesante paralisi per la viabilità del capoluogo pugliese....
- 27 Luglio 2026
Rubriche

Come informarsi prima di destinare il...

Devolvere il 5 per mille nella dichiarazione dei redditi rappresenta uno...
- 27 Luglio 2026