Bari, cartolina d’estate tra i rifiuti: cumuli di immondizia invadono corso Cavour nella notte

Non è la cartolina che Bari vuole mostrare alle migliaia di turisti che in queste settimane affollano le sue vie principali, ma la realtà con cui cittadini e visitatori si trovano a fare i conti alla fine della giornata. Una fotografia emblematica, scattata da un residente ieri sera intorno alle 23:30, immortala una situazione di pesante degrado in pieno corso Cavour: cumuli di spazzatura e sacchetti di immondizia abbandonati direttamente sul marciapiedi, a ridosso degli storici palazzi storici e delle vetrine dello shopping del quartiere Murat.

Lo scatto, che ha subito fatto il giro delle chat cittadine provocando l’indignazione dei residenti, descrive una “Bari turistica” a due facce. Da un lato ci sono i numeri da record della stagione estiva e i tavolini pieni, dall’altro l’atavico problema della gestione dei rifiuti urbani nelle ore di massima affluenza serale. Corso Cavour, che rappresenta uno dei principali biglietti da visita per chi si sposta tra la stazione e il lungomare, si è trasformato per una notte in una micro-discarica a cielo aperto, sollevando non solo problemi di natura estetica e di decoro, ma anche comprensibili preoccupazioni sul fronte igienico-sanitario.