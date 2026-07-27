Grave incidente sulla tangenziale di Bari: camion carico di pietre si ribalta sulla SS16, traffico in tilt

Un lunedì di pesante paralisi per la viabilità del capoluogo pugliese. Nella tarda mattinata di oggi un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 16, sulla tangenziale di Bari, provocando il blocco quasi totale della circolazione automobilistica. Il sinistro ha avuto luogo precisamente all’altezza dello svincolo di Santa Caterina, in corrispondenza dell’uscita numero 8, in un tratto stradale storicamente caratterizzato da intensi flussi di traffico urbano ed extraurbano.

Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, un camion dotato di cassone aperto e adibito al trasporto logistico di pietre, massi e detriti edili si è improvvisamente ribaltato per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. La corsa incontrollata del pesante autoveicolo si è arrestata violentemente contro le barriere metalliche di protezione del guardrail. A causa del forte impatto laterale, gran parte del carico di materiale lapideo si è rovesciato e disperso sui passaggi stradali, occupando le corsie di marcia e rendendo l’asfalto estremamente pericoloso per gli altri mezzi in transito.

La macchina dei soccorsi istituzionali si è attivata immediatamente. Sul posto sono giunte tempestivamente le ambulanze e i sanitari del servizio 118 per prestare le prime cure mediche necessarie, insieme alle pattuglie dei Carabinieri incaricate di eseguire i rilievi tecnici del caso e gestire l’ordine pubblico. Al momento non sono ancora state ufficializzate le condizioni di salute del conducente dell’autocarro, né è stato chiarito se nel violento impatto siano rimaste coinvolte altre vetture civili. Squadre speciali di operai e tecnici della viabilità sono tuttora al lavoro per coordinare le complesse operazioni di rimozione del mezzo incidentato e provvedere alla bonifica della sede stradale.

L’episodio ha provocato la nascita di lunghissime code chilometriche e pesanti congestioni che stanno paralizzando l’intera tangenziale di Bari, in particolare lungo la direttrice in direzione nord.