Bari, il Brt sbarca in via De Giosa: asfalto rosso e marciapiedi larghi per la linea lilla

Proseguono i cantieri per la realizzazione delle quattro linee del Bus Rapid Transit in diversi quartieri della città: gli interventi in corso, anche nelle ore notturne, sono concentrati sul completamento delle corsie riservate al passaggio dei bus elettrici, sul posizionamento dei telai delle nuove pensiline tecnologiche e dei semafori, sul rifacimento dei marciapiedi in pietra calcarea e sul ripristino della segnaletica.

Per consentire l’avanzamento dei lavori sulla linea Lilla, che collegherà viale Einaudi a piazza Moro, connettendo le aree sud-orientali della città al centro urbano, sono partiti gli interventi in via De Giosa. Nel dettaglio, le lavorazioni stanno interessando la corsia preferenziale già presente in via De Giosa, che sarà destinata al Brt: come già accaduto lungo il tracciato delle altre linee, anche in via De Giosa si sta procedendo con la scarifica dell’asfalto esistente, con la posa di una guaina rinforzante e altamente performante e dello strato di binder, con la successiva colorazione di rosso del nuovo asfalto che contraddistingue il percorso del Bus Rapid Transit.

In via De Giosa sarà, inoltre, realizzata la nuova fermata Brt, prevista in prossimità dell’incrocio con via Cognetti, con contestuale rifacimento e allargamento del marciapiede. A seguire, sarà programmato il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.

Per consentire lo svolgimento del cantiere in via De Giosa, è stato disposto il restringimento di carreggiata: attualmente, dunque, i veicoli privati, gli autobus urbani e i taxi viaggiano su una sola corsia.

Al termine delle lavorazioni in via De Giosa, il cantiere per la realizzazione della linea Lilla si completerà con analoghe operazioni su un tratto di via Cognetti, in corso Cavour e su alcuni isolati di via Melo, via Prospero Petroni e via Caduti di via Fani.