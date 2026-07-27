Bari, incendio nel cantiere Arca a San Girolamo: “Singolare sia avvenuto alla vigilia dei lavori”

Un incendio si è sviluppato ieri pomeriggio all’interno del cantiere Arca di San Girolamo, a Bari. Sul caso è intervenuto l’amministratore unico di Arca Puglia Centrale, Piero De Nicolò, che conferma l’avvio imminente di lavori sull’area e sottolinea la necessità di attendere le verifiche delle autorità competenti. Secondo quanto riferito da De Nicolò, Arca Puglia Centrale aveva affidato due settimane fa i lavori per sostituire la vecchia recinzione in legno e metallo con una nuova recinzione in cemento e metallo. L’avvio degli interventi era già programmato per questa mattina.

“Al netto di ogni verifica che dovrà essere svolta dalle competenti autorità, appare singolare la circostanza che l’incendio si sia sviluppato proprio il giorno precedente l’inizio dei lavori”, dichiara De Nicolò. L’amministratore unico ricorda inoltre che Arca aveva già affidato a un istituto di vigilanza privato il controllo e il monitoraggio del cantiere, attività che, come precisato successivamente, è in corso da due mesi.

La recinzione dell’area, spiega ancora De Nicolò, era stata più volte ripristinata da Arca, “con conseguente esborso di risorse”, dopo essere stata divelta da ignoti che si introducevano all’interno della struttura incompiuta. L’incendio si inserisce in una fase delicata per il futuro del comprensorio di San Girolamo, destinatario di un ingente finanziamento nell’ambito dei fondi Fsc per la riqualificazione. La progettazione dell’intervento sull’area interessata dal rogo è stata consegnata all’ente alcune settimane fa e dovrebbe consentire l’avvio della gara per i lavori in tempi stretti.

“La realizzazione della nuova recinzione era proprio il primo passo di questo importante intervento”, sottolinea De Nicolò. Arca Puglia Centrale e Comune di Bari hanno già avviato un tavolo tecnico per condividere il progetto di riqualificazione dell’intero compendio di San Girolamo. Il piano prevede la sistemazione delle aree esterne alle palazzine, la realizzazione di 106 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, la riqualificazione di altri 100 alloggi da destinare a edilizia residenziale sociale e la creazione di un nuovo parcheggio pubblico da quasi 200 posti auto.

Parallelamente, prosegue l’attività di contrasto alle occupazioni abusive delle palazzine che saranno riqualificate. Un’azione che Arca Puglia Centrale sta portando avanti, fa sapere De Nicolò, “in stretta sinergia con la Prefettura e la Procura di Bari”, con l’obiettivo di restituire gli immobili “a chi ne ha realmente diritto”. “L’incendio che si è sviluppato nella giornata di ieri non interromperà il nostro percorso, ma sarà di ulteriore stimolo all’impegno che sul quartiere di San Girolamo intendiamo dimostrare con atti concreti e iniziative virtuose”, conclude.