Un’app intelligente per salvare le donne: il progetto “no pAIn” del professor Giorgio nasce a Bari

Un signal for help elettronico, invisibile, guidato dall’intelligenza artificiale e pensato per difendere le potenziali vittime di violenza di genere. L’idea nasce nei laboratori del Politecnico di Bari grazie al lavoro di Agostino Giorgio, ricercatore e docente universitario di Elettronica. Lo scienziato barese ha progettato e rilasciato una suite di applicazioni mobili per smartphone e smartwatch denominata “no pAIn”, acronimo che richiama l’assenza di dolore ma che sottolinea graficamente l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (AI).

La tecnologia sviluppata si distingue per l’elevatissimo livello di automazione: l’utente in situazioni di emergenza o pericolo non ha la necessità di sbloccare o manovrare fisicamente lo smartphone. Il software monitora costantemente i sensori del dispositivo ed è in grado di attivarsi tramite specifici comandi vocali o movimenti gestuali prestabiliti. Una volta innescato l’allarme, l’applicazione invia una richiesta di soccorso immediata che include la geolocalizzazione in tempo reale (live location) con una copertura garantita fino a 24 ore, permettendo ai contatti di sicurezza di rintracciare e soccorrere la persona tempestivamente.

L’intera architettura del sistema segue il rigoroso principio informatico della data minimization: lo sviluppatore ha azzerato alla radice qualsiasi rischio di violazione della privacy o furto di identità. L’ecosistema “no pAIn” non richiede la creazione di account, non prevede procedure di login e non trasmette informazioni a server centralizzati. L’applicazione è disponibile per dispositivi Android sul Google Play Store con il nome “Proteggimi (no pAIn)” per la versione in lingua italiana, mentre la variante internazionale tradotta in 12 lingue si chiama “AI help You”. Su Apple Store per iOS, l’applicazione per iPhone è presente sotto il nome di “no pAIn (Proteggimi)”. Tutte le versioni mobili offrono un’app compagna specifica per smartwatch (sia per sistemi WearOS che per Apple Watch), oltre a una variante indipendente per soli orologi denominata “AIuto SOS – watch4help”.

Nonostante la presenza di una sezione premium accessibile dopo tre giorni di prova gratuita, il professor Giorgio ha voluto garantire l’accesso universale alla sicurezza: tutte le funzionalità salvavita e di emergenza sono accessibili a chiunque in modo permanente, gratuito e senza alcun limite temporale. Un’innovazione tecnologica locale di assoluta eccellenza che punta a diffondersi capillarmente per offrire uno strumento di difesa concreto ed efficiente nella lotta quotidiana contro i reati di genere.