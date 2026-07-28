Bari, albero “vuoto” alla base e in bilico al San Paolo: “Intervenite prima che cada”

Un albero apparentemente compromesso e in bilico è stato segnalato dai cittadini in viale Puglia, nei pressi della cabina del metano e della zona Ss Dills. La denuncia è partita sui social, dove alcuni residenti hanno pubblicato la segnalazione chiedendo un intervento urgente per verificare le condizioni della pianta.

“Volevo segnalare questo albero completamente vuoto alla base, in bilico, in viale Puglia”, scrive un cittadino, richiamando l’attenzione sul possibile rischio per auto, passanti e residenti della zona. La segnalazione ha subito acceso il dibattito. C’è chi chiede un intervento immediato per evitare pericoli e chi, invece, invita a non procedere automaticamente con l’abbattimento senza una valutazione tecnica. “Si spera, come giusto che sia, in una perizia redatta da un perito per conoscere le condizioni fitosanitarie dell’albero menzionato, senza arrivare immediatamente all’abbattimento”, commenta una residente esortando a difendere il verde in città.

Altri cittadini, invece, temono che l’albero possa cedere. “Va segnalato al Comune prima che cada sulle macchine”, scrive una donna. E ancora: “È marcio e ha sollevato la pavimentazione”, segnala un altro residente. “Bisogna toglierlo, prima che succeda qualcosa”, aggiunge una cittadina. Il caso dell’albero di viale Puglia si inserisce in una discussione più ampia sulla manutenzione del verde e degli spazi pubblici nel quartiere. Alcuni residenti collegano la segnalazione ad altri interventi sugli alberi, come quelli nella pineta, dove sono in corso tagli che hanno già sollevato domande e preoccupazioni. Diverse le criticità sollevate relative al territorio, la richiesta comune però resta quella di un intervento rapido e di una “gestione più attenta e programmata” del verde.