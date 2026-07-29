Bai, si completa la squadra di presidenza di Ance: Nicola Bonerba eletto vicepresidente nazionale

Si completa la squadra di presidenza dell’Ance, guidata da Antonio Ciucci. Sono stati eletti infatti, nella sede dell’Associazione, i presidenti del Consiglio delle Regioni, affidato a Roberto Rugna, e del Comitato Mezzogiorno e isole, che va a Nicola Bonerba. Entrambi diventano vicepresidenti di diritto. L’imprenditore calabrese Roberto Rugna, amministratore unico di Italiana Gas di Corigliano Rossano (CS) e presidente di Ance Calabria, assume la responsabilità dell’organo Ance che rappresenta il punto di raccordo tra i territori e l’Associazione nazionale.

Tra i temi prioritari che affronterà nel suo mandato la questione dei prezzari regionali, con la necessità di avere criteri uniformi per determinare i costi dei materiali, e le ricadute delle leggi nazionali, dal Piano casa al governo del territorio, sulle discipline regionali. L’imprenditore pugliese Nicola Bonerba, amministratore unico di PIRP Japigia srl e di Coebo srl, presidente di Ance Bari-Bat, guiderà l’organo dell’Associazione che ha l’obiettivo di sostenere e valorizzare il lavoro e le peculiarità delle imprese del Sud. Tra le principali sfide la partita del post Pnrr e la spesa dei fondi strutturali, che destinano una quota maggioritaria al Mezzogiorno. L’obiettivo sarà fare tesoro dell’esperienza maturata con il Piano per dare continuità allo sviluppo del Sud, che in questi anni è cresciuto più del resto del Paese.