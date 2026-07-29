Stop al resort di lusso a Ostuni, la Regione Puglia al fianco degli ambientalisti

La giunta regionale pugliese ha approvato la delibera con cui è stato dato mandato all’Avvocatura regionale per l”intervento ad adiuvandum’ nel giudizio promosso dalle associazioni ambientaliste contro l’autorizzazione unica rilasciata dalla struttura di missione Zes per il piano di lottizzazione in contrada Mogale a Ostuni, dove il gruppo turistico Four Seasons (che fa capo a Bill Gates) intende realizzare un resort da 100 milioni di euro a ridosso del versante sud della Città Bianca.

L’autorizzazione unica rilasciata il 6 ottobre scorso dalla Zes è condizionata all’acquisizione della Via (valutazione d’impatto ambientale). Fronte ambientalista e ora la Regione Puglia contestano l’utilizzo ritenuto improprio della Zes per questi interventi in ambito urbanistico per questa tipologia d’insediamenti produttivi. Non è stata ancora fissata la data di discussione nel merito nel ricorso presentato davanti al Tar di Lecce. L’investimento del gruppo Four Seasons punta a realizzare un un’area di circa 9 ettari a ridosso del mare con 49 corpi di fabbrica tra suite, spa, piscine e ristoranti.