Bari, il sindaco ferma i lavori sul lungomare di Santo Spirito: le strutture verranno spostate

Uno stop deciso, arrivato prima ancora che i lavori entrassero nel vivo. Il sindaco Vito Leccese ha bloccato l’installazione delle tre strutture prefabbricate che erano state previste sul lungomare di Santo Spirito: due box informativi e un blocco di servizi igienici, destinati ora a essere spostati altrove.

Le tre strutture erano già state posizionate lungo il lungomare, ma non erano ancora stati eseguiti gli allacci ai sottoservizi. Un dettaglio che si è rivelato decisivo, perché proprio l’assenza di questi collegamenti permetterà di rimuoverle senza dover ricorrere a interventi strutturali importanti.

La decisione del sindaco punta a individuare, in altre zone della città, collocazioni che si inseriscano in maniera più armoniosa nel paesaggio e nel contesto urbano circostante, evitando che il lungomare di Santo Spirito venga alterato da strutture percepite come fuori posto.