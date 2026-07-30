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L’Ue accusa TikTok: “Non protegge i minori dai rischi online”. La società rischia una multa miliardaria

La Commissione Europea avvia un'azione formale contro la piattaforma per la tutela dei minori

Pubblicato da: redazione | Mer, 29 Luglio 2026 - 14:10
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  • 2 min

La Commissione Europea ha contestato, in via preliminare, a TikTok una violazione del Digital Service Act: la piattaforma non avrebbe garantito un livello adeguato di sicurezza per gli account dei minori.

Secondo Bruxelles, le attuali impostazioni continuerebbero a esporre i giovani utenti a rischi concreti: “contatti indesiderati, cyberbullismo e comportamenti predatori”.

Rischi gravissimi, a cui non dovrebbe essere esposto nessuno, tantomeno se minorenne.

Se le accuse saranno confermate, la società rischia una sanzione fino al 6% del fatturato annuo globale.

Di fronte alle contestazioni, TikTok ha rivendicato l’esistenza di oltre 50 funzioni preimpostate dedicate a privacy e sicurezza, dichiarandosi “impegnata a migliorare continuamente” la protezione dei più giovani. La società ha poi affermato che esaminerà le conclusioni preliminari, per collaborare in modo costruttivo con la Commissione.

Di fronte a minacce così gravi, però, le promesse e le rassicurazioni non bastano più: servono garanzie concrete e verificabili. Per questo sosteniamo l’iniziativa di tutela avviata dall’UE e seguiremo con attenzione lo sviluppo della vicenda.

In tale ottica invitiamo i cittadini e i giovani utenti a segnalarci contenuti, comportamenti e impostazioni che ritengono non adeguati, su TikTok e non solo, per poter fornire supporto all’indagine in oggetto o stimolarne di nuove.

Siamo convinti che il ruolo attivo e consapevole delle famiglie e degli utenti sia fondamentale per far valere i diritti dei cittadini di fronte alla pressione e allo strapotere delle grandi piattaforme digitali. È questo il motivo per cui siamo impegnati, quotidianamente, nell’informazione nella formazione di competenze digitali che permettano un utilizzo responsabile e consapevole delle nuove tecnologie.

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