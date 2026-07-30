Bari, blitz a san Girolamo: carabinieri in azione, nel mirino anche i monopattini elettrici

Nella mattinata del 29 luglio, sono continuati i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Bari, con il supporto del Nucleo Cinofili di Modugno. Questa volta l’attenzione degli uomini e delle donne della Compagnia di Bari San Paolo è stata rivolta al quartiere San Girolamo. Oltre 40 i militari impiegati al fine di prevenire i reati diffusi e verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada.

Inoltre, nel corso del servizio 100 sono state le persone identificate e 40 i veicoli controllati. Particolare attenzione è stata rivolta anche alla ricerca di materiale illegalmente detenute con particolare riferimento agli stupefacenti e alle armi anche da taglio. Al riguardo, ancora in corso tutti i necessari accertamenti/approfondimenti.

Infine, allo stato, sono state elevate 5 sanzioni amministrative a carico di altrettanti conducenti di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, contestando nello specifico infrazioni per omesso utilizzo del casco protettivo, per assenza del contrassegno adesivo obbligatorio e per guida contromano.