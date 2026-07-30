Nasce l’Osservatorio comunale per la legalità e l’antimafia sociale: “A Bari prevalgano rispetto e solidarietà”

Coordinare le iniziative promosse sul territorio e costruire una strategia condivisa contro la criminalità e le diverse forme di illegalità. È l’obiettivo dell’Osservatorio comunale per la legalità e l’antimafia sociale, presentato questa mattina nella sala giunta di Palazzo di Città. All’incontro sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Vito Leccese, l’assessore comunale alla Legalità Nicola Grasso, la presidente dell’Anm Bari Antonella Cafagna, la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Giuseppina Lotito, il referente pugliese di Libera don Angelo Cassano, rappresentanti dell’Università di Bari e delle associazioni, Pinuccio e Lella Fazio, genitori di Michele, giovane vittima innocente di mafia.

Il nuovo organismo avrà il compito di mettere in rete istituzioni e realtà associative impegnate sui temi della giustizia, della legalità e dell’antimafia sociale, favorendo lo scambio di informazioni e buone pratiche. L’obiettivo è superare la frammentarietà delle singole iniziative e programmare interventi continuativi, con particolare attenzione alla prevenzione. Tra le attività previste figurano conferenze, laboratori didattici e progetti destinati alle scuole, soprattutto quelle collocate nei contesti maggiormente esposti al rischio di devianza minorile. Saranno promosse anche iniziative rivolte ai ragazzi ospitati nell’Istituto penale per i minorenni “Nicola Fornelli” di Bari, con l’obiettivo di sostenere il percorso rieducativo e lo sviluppo del senso civico.

L’Osservatorio potrà inoltre programmare interventi per rafforzare la democrazia locale e misure di sostegno in favore di amministratori e cittadini vittime di intimidazioni o reati. Al suo interno opererà un tavolo tecnico consultivo permanente, presieduto dall’assessore alla Legalità e composto da rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni ed esperti del settore. Il progetto si pone in continuità con l’esperienza dell’Agenzia comunale per la lotta non repressiva alla criminalità organizzata, istituita nel 2007 e legata al lavoro di Stefano Fumarulo.

“Vogliamo mettere a sistema un metodo di lavoro congiunto, affinché le singole attività non siano episodiche, ma programmate e attivate sul territorio in maniera puntuale – ha spiegato l’assessore Nicola Grasso –. La sicurezza non passa soltanto attraverso la repressione, ma anche mediante interventi preventivi capaci di promuovere la cultura della legalità”. Grasso ha richiamato anche il recente episodio di violenza avvenuto nel parco Rossani, sottolineando la necessità di contrastare non soltanto le dinamiche mafiose, ma anche l’indifferenza davanti alle aggressioni e alle forme diffuse di illegalità.

Tra le azioni annunciate, in collaborazione con la Regione Puglia, rientra l’istituzione dello Sportello della legalità. Il servizio sarà destinato ai cittadini vittime di criminalità, estorsioni, truffe e altri atti illegali e garantirà ascolto, supporto psicologico e consulenza professionale, anche in forma anonima. Gli operatori potranno inoltre accompagnare le vittime durante le diverse fasi della denuncia. Un ruolo centrale sarà affidato alle scuole, ma anche alle famiglie, considerate il primo riferimento educativo e culturale dei minori. La cittadinanza attiva potrà partecipare alle attività attraverso un albo delle associazioni e degli organismi di volontariato impegnati sul territorio, che sarà istituito prossimamente.

“Dobbiamo ricostruire l’infrastruttura più importante della città, quella sociale, che si chiama comunità – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese –. È giusto chiedere una maggiore presenza delle forze di polizia, ma è necessario agire insieme affinché Bari diventi una città in cui prevalgano il rispetto reciproco, la solidarietà, la pace e la vicinanza”. L’Osservatorio resterà aperto all’adesione di altre realtà interessate a offrire il proprio contributo. L’intento dell’amministrazione comunale è creare uno spazio stabile di confronto nel quale condividere competenze, analizzare i fenomeni sociali ed elaborare strategie comuni a tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della legalità.