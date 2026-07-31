Bari, Ocazeta Boutique diventa Baby Pit Stop Unicef: in via Jacini uno spazio per allattare e cambiare i bambini

Un negozio di abbigliamento che diventa anche uno spazio di accoglienza per mamme, papà e bambini piccoli. Ocazeta Boutique, in via Jacini 33/B a Bari, ha ottenuto il riconoscimento di Baby Pit Stop Unicef grazie al progetto realizzato nell’ambito di “Un negozio non è solo un negozio”.

All’interno dell’attività commerciale è stato allestito uno spazio dedicato all’allattamento e alla cura dei bambini, a disposizione di tutte le famiglie che ne abbiano necessità. I Baby Pit Stop Unicef sono luoghi gratuiti e facilmente accessibili, riconosciuti da Unicef Italia nell’ambito del programma “Insieme per l’allattamento”. Qui le mamme possono allattare e cambiare il pannolino ai propri figli in tranquillità, senza obbligo di acquisto o consumazione.

Gli spazi aderenti sono consultabili anche attraverso l’app Allatto, che consente di individuare sulla mappa il punto più vicino. “Con ‘Un negozio non è solo un negozio’ abbiamo voluto sostenere attività commerciali capaci di innovare il proprio ruolo e offrire nuovi servizi alla comunità”, dichiara l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli. Secondo l’assessore, il riconoscimento ottenuto da Ocazeta Boutique dimostra il valore sociale delle attività di vicinato. “Il commercio di prossimità può davvero rappresentare un presidio sociale oltre che economico. Quando un negozio sceglie di aprirsi ai bisogni delle persone, contribuisce a costruire una città più accogliente, inclusiva e vicina alle famiglie”.

“Un negozio non è solo un negozio” è il programma del Comune di Bari, finanziato attraverso d_Bari, che sostiene progetti di innovazione delle attività commerciali di prossimità. L’obiettivo è promuovere servizi, relazioni e iniziative capaci di migliorare la qualità della vita nei quartieri e rafforzare il legame tra commercio e comunità. Il progetto realizzato da Ocazeta Boutique rappresenta uno degli esempi di questa visione: un’attività commerciale che, oltre alla propria funzione economica, offre un servizio di utilità sociale aperto alle famiglie e al territorio.