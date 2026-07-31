La Fiera del Levante torna a Bari dal 19 al 27 settembre: “Sia luogo di dialogo”

‘Il dialogo parte da Levante – Imprese, popoli e culture al centro del Mediterraneo’ è il claim che accompagnerà l’89/ma edizione della Fiera del Levante, in programma da sabato 19 a domenica 27 settembre e per la cui cerimonia inaugurale il presidente, Gaetano Frulli, ha invitato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il claim “racconta l’ambizione della Fiera del Levante di tornare a essere un luogo dove le idee circolano, si confrontano e generano nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno” evidenzia la Nuova Fiera del Levante in una nota. L’obiettivo è “costruire connessioni reali tra imprese, istituzioni e cittadini, in un momento in cui il confronto pubblico è decisivo per interpretare le trasformazioni economiche e sociali in corso”. Con un importante messaggio di pace, “un richiamo alla necessità di costruire relazioni fondate sull’ascolto, sulla cooperazione e sulla convivenza tra culture diverse. In un momento storico segnato da tensioni internazionali e nuove fratture sociali, la Campionaria sceglie di ribadire il valore del Mediterraneo come spazio di incontro, dove il dialogo diventa strumento di pace e di sviluppo condiviso”. Durante i nove giorni di apertura il quartiere fieristico ospiterà incontri, talk e dibattiti di rilevanza nazionale, con temi di attualità che abbracceranno diversi ambiti socio‑economici e culturali, confermando la Campionaria come uno dei principali luoghi di confronto del Paese. Anche in questa edizione non mancheranno sia l’attenzione al sociale, con l’impegno a favore di Unicef Italia, sia la collaborazione con la Curia Arcivescovile di Bari e la Basilica di San Nicola, con la presenza della statua del Santo patrono di Bari nel quartiere fieristico, durante la Campionaria. Da quest’anno Nuova Fiera del Levante si avvarrà inoltre della collaborazione di un media partner, Radio Norba, che sarà la radio ufficiale