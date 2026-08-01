Droga tra Trani e Bisceglie, tre arresti dei carabinieri: sequestrati hashish, cocaina, marijuana e “wax”

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri tra Trani e Bisceglie nell’ambito di controlli mirati contro la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le attività, predisposte anche dopo alcune segnalazioni relative al consumo di droga tra i giovani, sono state condotte dai militari del Comando provinciale di Barletta-Andria-Trani. Gli arresti, eseguiti in flagranza in due distinti interventi, sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura. Nei confronti degli indagati è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.

Il primo intervento è avvenuto a Trani, nei pressi di via Andria. Dopo un servizio di osservazione e pedinamento, i carabinieri hanno notato un uomo di 43 anni, originario di Trani, mentre avrebbe ceduto a un giovane un involucro bianco, ricevendo in cambio denaro contante. Durante il controllo e la successiva perquisizione personale, il 43enne è stato trovato in possesso di 14 dosi di cocaina e di banconote di diverso taglio, ritenute possibile provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani come assuntore di sostanze stupefacenti.

Il secondo intervento è stato eseguito a Bisceglie, nel centro storico. In questo caso i militari hanno arrestato due giovani di 27 e 19 anni, entrambi residenti nella zona, dopo averli osservati mentre avrebbero ceduto droga occultata all’interno di cassette del gas e cassette postali presenti nell’area. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati complessivamente 232,5 grammi di hashish, suddivisi in 77 dosi; 9,5 grammi di cocaina, suddivisi in 22 dosi; 280 grammi di marijuana, suddivisi in 107 dosi; e 50,5 grammi di sostanza del tipo “wax”, suddivisi in 26 dosi. Sequestrati anche 240 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio. Le posizioni degli indagati restano al vaglio dell’autorità giudiziaria. Per tutti vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.