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Bari, via libera al bilancio Amtab: utili per oltre 4 milioni di euro

"Frutto di una gestione oculata"

Pubblicato da: redazione | Sab, 1 Agosto 2026 - 13:20
bus amtab navette
  • 2 min

Via libera dall’assemblea dei soci al bilancio Amtab per il 2025, con un utile di oltre 4 milioni di euro. «L’esercizio finanziario appena archiviato – fanno sapere dall’azienda di trasporto urbano – si chiude con un risultato che conferma la solidità dell’azienda e l’impegno costante nel garantire l’efficienza dei servizi di trasporto pubblico e mobilità urbana per la città di Bari».
Il bilancio approvato è stato redatto nel rispetto della normativa vigente alla data di chiusura dell’esercizio, dal quale risulta un utile netto di euro 4.326.330, dopo aver accantonato imposte dell’esercizio per 1.701.767 euro, di imposte di esercizi precedenti per 67.852 euro e per imposte differite (anticipate) 112.699 euro. «La società, nonostante le difficoltà collegate e conseguenti alla misura di prevenzione, continua a performare risultati positivi e, in meno di due anni, dopo aver ottenuto l’adeguamento Istat a regime sul contratto di Tpl fino a tutto il 31.12.2026, ha recuperato l’equilibrio economico e finanziario, rafforzando decisamente il patrimonio netto, ripristinando la riserva di rivalutazione utilizzata in precedenza per la copertura delle perdite conseguite a tutto il 31.12.2022».
«L’approvazione del bilancio 2025 rappresenta un passaggio fondamentale per la nostra azienda – ha dichiarato l’amministratore unico Luca D’Amore – Questo risultato è il frutto di una gestione oculata e degli investimenti strategici mirati al rinnovo della flotta e al miglioramento delle linee, con l’obiettivo di offrire ai cittadini una mobilità sempre più sostenibile e accessibile».
Nel corso del 2025, Amtab ha focalizzato le proprie risorse sul potenziamento dei servizi di trasporto, la digitalizzazione dei sistemi di pagamento e l’efficientamento energetico delle infrastrutture aziendali.
«I risultati conseguiti pongono basi solide per il piano di sviluppo del prossimo triennio», conclude l’azienda.

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