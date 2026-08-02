I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Quattro morti in altrettanti incidenti stradali. La svolta nelle indagini per le sparatorie a Bari. Gli indagati dopo l’aggressione alla Rossani. Lo stop al resort di lusso dalla Regione Puglia. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 26 luglio. Tragedia nel Barese, muore una donna, feriti tre bambini
Tragedia nel Barese, muore una donna in un incidente stradale. Tre bambini feriti
Lunedì 27 luglio. Svolta nelle indagini per le sparatorie al Libertà e Carrassi. Due arresti
Svolta sulle sparatorie di aprile a Bari: due misure cautelari per lesioni aggravate da metodo mafioso
Martedì 28 luglio. Aggressione alla Rossani, due indagati
Aggressione alla Rossani a Bari, indagati l’addetta ai bagni e il compagno
Mercoledì 29 luglio. Stop al resort di lusso a Ostuni, la Regione al Tar
Stop al resort di lusso a Ostuni, la Regione Puglia al fianco degli ambientalisti
Giovedì 30 luglio. Il parco della Rinascita quasi pronto
Bari, il Parco della Rinascita è pronto ad aprire: Decaro si commuove tornando nell’ex Fibronit
Venerdì 31 luglio. Tre incidenti mortali in Puglia
Tre incidenti mortali in Puglia: a Foggia muore 21enne, altre vittima ad Adelfia e Acquaviva
Sabato 1 agosto. Nuova aggressione nel parco Rossani, molestata una donna
Bari, nuova aggressione al Parco Rossani: molestata una donna