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I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 1 Agosto 2026 - 19:12
copertina giusta
  • 13 sec

Quattro morti in altrettanti incidenti stradali. La svolta nelle indagini per le sparatorie a Bari. Gli indagati dopo l’aggressione alla Rossani. Lo stop al resort di lusso dalla Regione Puglia. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 26 luglio. Tragedia nel Barese, muore una donna, feriti tre bambini

Tragedia nel Barese, muore una donna in un incidente stradale. Tre bambini feriti

Lunedì 27 luglio. Svolta nelle indagini per le sparatorie al Libertà e Carrassi. Due arresti

Svolta sulle sparatorie di aprile a Bari: due misure cautelari per lesioni aggravate da metodo mafioso

Martedì 28 luglio. Aggressione alla Rossani, due indagati

Aggressione alla Rossani a Bari, indagati l’addetta ai bagni e il compagno

Mercoledì 29 luglio. Stop al resort di lusso a Ostuni, la Regione al Tar

Stop al resort di lusso a Ostuni, la Regione Puglia al fianco degli ambientalisti

Giovedì 30 luglio. Il parco della Rinascita quasi pronto

Bari, il Parco della Rinascita è pronto ad aprire: Decaro si commuove tornando nell’ex Fibronit

Venerdì 31 luglio. Tre  incidenti mortali in Puglia

Tre incidenti mortali in Puglia: a Foggia muore 21enne, altre vittima ad Adelfia e Acquaviva

Sabato 1 agosto. Nuova aggressione nel parco Rossani, molestata una donna

Bari, nuova aggressione al Parco Rossani: molestata una donna

 

 

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