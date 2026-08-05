A Barletta la 70ª tappa dell’International Street Food: si parte giovedì

La 70ª tappa della 10ª Edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia, si svolgerà da giovedì 6 a domenica 9 agosto 2026 a Barletta in Lungomare Mennea.

Un lungo weekend all’aria aperta, pensato per famiglie, giovani e appassionati del buon cibo, che potranno vivere un’esperienza immersiva tra sapori, profumi e tradizioni provenienti da tutto il mondo.

La manifestazione celebra quest’anno dieci anni di attività, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti e apprezzati del panorama dello street food italiano e internazionale.

L’inaugurazione ufficiale di questa tappa è prevista per giovedì 6 agosto 2026 alle ore 17:00, con apertura degli stand fino a mezzanotte, anche gli altri giorni venerdì 7 sabato 8 e domenica 9 agosto 2026 il festival sarà aperto dalle 17:00 alle 24:00. L’ingresso è gratuito.

Dopo nove edizioni di grande successo, l‘International Street Food si conferma protagonista anche della sua decima edizione, che continua a registrare un’ampia partecipazione di pubblico e un crescente consenso in tutte le tappe del tour. Un format ormai consolidato che porta nelle piazze italiane il meglio dello Street food nazionale e internazionale, coniugando qualità, tradizione gastronomica e convivialità, e offrendo un’esperienza capace di coinvolgere visitatori di tutte le età.

Durante la tappa di Barletta, il pubblico sarà protagonista di un autentico viaggio tra i sapori dello Street food italiano e internazionale, con un’ampia proposta capace di soddisfare ogni palato.

Un viaggio sensoriale senza confini con una selezione culinaria curata nei minimi dettagli per trasformare ogni assaggio in un’esperienza memorabile. Protagoniste indiscusse saranno specialità iconiche, espressioni delle migliori tradizioni street food, reinterpretate con maestria per regalare emozioni al palato: gli hamburger di scottona e gli arrosticini che saranno serviti caldi e fumanti, il BBQ Americano, il pesce fritto, i panini con il polipo, la pizza fritta, la pizza napoletana, le bombette di Alberobello. Non mancheranno momenti di grande impatto scenografico, come il caciocavallo impiccato, fuso dal vivo per un’esperienza gourmet unica, affiancato dal trend internazionale dello smash burger, celebrato per la sua incredibile croccantezza e succosità, l’iconico Kürtős ungherese, che inebrierà l’aria con il suo profumo inconfondibile di festa appena sfornata.

Ad accompagnare questo itinerario del gusto, una ricercata selezione di birre artigianali italiane ed estere, accuratamente abbinate per esaltare ogni sfumatura aromatica delle specialità presenti.

L’International Street Food è organizzato da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada, in collaborazione con Confartigianato Imprese Barletta, Confartigianato Imprese Bari – Bat – Brindisi e con il patrocinio del Comune di Barletta.

«La decima edizione dell’International Street Food rappresenta per noi un traguardo importante – dichiara Orofino –. In questi anni abbiamo lavorato per dare sempre più valore al cibo di strada, selezionando operatori di qualità e promuovendo tradizioni gastronomiche provenienti da tutta Italia e dal mondo. Siamo molto felici di portare la 70° tappa del nostro festival a Barletta e coinvolgere il pubblico in un grande momento di festa e condivisione come questo». Conclude Orofino.