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Bari, da un mese puzza di fogna nel quartiere Carrassi: la denuncia

Finestre chiuse per non far entrare il cattivo odore

Pubblicato da: redazione | Mer, 5 Agosto 2026 - 17:47
23-01-25 a Loseto avviati gli interventi congiunti di Comune e AQP per la disinfestazione e disostruzione delle condotte fognarie_4
  • 2 min

Da oltre un mese i residenti di via Montenevoso, nel quartiere Carrassi, convivono con un cattivo odore di fogna che si concentra soprattutto all’altezza del civico 2, all’incrocio con via Giulio Petroni. A denunciarlo è stato un cittadino in un post pubblicato in un gruppo Facebook dedicato al quartiere, in cui si descrive una situazione ormai diventata insostenibile per chi abita in quella zona.

Nel testo condiviso sui social si legge che “in diverse fasce orarie della giornata siamo costretti a tenere le finestre chiuse per evitare che ci entri in casa”. Un disagio quotidiano che si somma alla frustrazione per l’assenza di risposte concrete da parte degli enti competenti, nonostante le segnalazioni ripetute. Sempre nel post si sottolinea infatti che “segnaliamo quotidianamente ad AQP e all’Urp del Comune ma la questione non viene risolta”.

Non si tratta di un caso isolato di segnalazione informale: secondo quanto riportato, anche gli amministratori di alcuni condomini della zona, tra i più coinvolti dal problema, avrebbero inviato delle Pec al Comune di Bari per sollecitare un intervento. Ad oggi, però, stando a quanto denunciato dai residenti, “nessuna risposta è nessun intervento serio” sarebbe arrivato.

Il malessere espresso nel post è netto, e viene sintetizzato in una frase che riassume lo stato d’animo di chi vive quella strada da settimane: “Non è normale una cosa del genere!”. Una situazione che, se confermata, chiamerebbe in causa sia AQP, l’ente gestore del servizio idrico pugliese, sia l’amministrazione comunale, verso cui i cittadini di Carrassi chiedono un intervento risolutivo e non più soltanto formale.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali né da AQP né dal Comune di Bari in merito alla segnalazione, mentre il disagio segnalato dai residenti di via Montenevoso continua a protrarsi senza una soluzione in vista.

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