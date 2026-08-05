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Bari, ritrovato l’anziano scomparso dopo l’appello della figlia

Ha 81 anni

Pubblicato da: redazione | Mer, 5 Agosto 2026 - 08:48
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  • 20 sec

È stato trovato l’anziano scomparso da ieri sera. Questo l’appello che era stato lanciato dalla figlia.

“Stasera, è sparito mio padre, Cesare Russo. È senza documenti, né cellulare. È un anziano di 81 anni, in demenza, calvo, alto 1 metro e 65, magro. È stato avvisato l’ultima volta a Largo Ciaia, a Bari, intorno alle 21.30. Indossa un paio di jeans, sandali aperti marroni, una casacca da pigiama. Ha con sé le chiavi della sua auto, una Seat Arona azzurro scuro metallizzato, targata GK933KM. È partito da Taranto, oggi pomeriggio, per raggiungere Bari, dove risiede mia sorella, ma non sappiamo se ha raggiunto Bari in auto, o con un altro mezzo di trasporto. Ha telefonato a mia sorella da Bari, usando il cellulare di una passante e poi è sparito. La signora ha allertato i carabinieri, ma non è riuscita a trattenerlo fino all’arrivo di mia sorella.
Se lo avvistate, per favore, fermatelo, perché ha sicuramente bisogno di aiuto, e chiamate le forze dell’ordine, oppure telefonate a mia sorella Gabriella, al 3200555956”.

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