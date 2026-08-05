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Paura a Noicattaro, cane aggredisce due bambine

Una ricoverata in ospedale

Pubblicato da: redazione | Mer, 5 Agosto 2026 - 09:29
ambulanza 118
  • 50 sec

Momenti di paura ieri sera nel parco di via Falcone a Noicattaro dove un cane lupo avrebbe aggredito due bambine. Per una è stato necessario il ricovero in ospedale. Il cane è stato allontanato dai presenti ma sul fatto indagano i carabinieri.

La bambina di 6 anni  è ricoverata in osservazione presso la Rianimazione del Policlinico di Bari. Le sue condizioni sono stabili.

La piccola ha riportato ferite lacerocontuse al collo, alla parte posteriore della testa e a un braccio. Nella mattinata di oggi le ferite saranno trattate dagli specialisti della chirurgia plastica. La bambina resta sotto osservazione e viene costantemente monitorata dall’équipe sanitaria.

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