Sono terminati i lavori della nuova palestra della scuola media Rita Levi Montalcini a Torre a Mare. “Vedere questi spazi – scrive il sindaco di Bari, Antonio Decaro – dovrebbe rendermi un sindaco felice e invece un po’ sono triste perché penso a quei bambini che come me hanno frequentato questa scuola e quando pioveva o faceva troppo freddo dovevano rinunciare a fare attività fisica perché non c’era la palestra”.

La preside organizzerà una festa per i bambini che al ritorno dalle vacanze natalizie troveranno uno spazio tutto loro per fare sport e stare insieme anche oltre l’orario delle lezioni. Poi la proposta: “Io rilancio e chiedo agli ex studenti, a cominciare dai miei compagni di classe del 1982, di organizzare quella partita che non abbiamo mai potuto fare a scuola”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.