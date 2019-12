L’ultima partita del campionato di Serie C non si giocherà allo stadio San Nicola per lo sciopero indetto dalla Lega. Ma per augurare buon Natale ai tifosi biancorossi, cinque calciatori della Ssc Bari hanno fatto visita al Villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto, nel centro del capoluogo pugliese. Tanti sorrisi, saluti e selfie con un firmacopie e un regalo speciale: la foto di squadra con il team al completo. In piazza i galletti che hanno incontrato i supporter sono il capitano Di Cesare, Antenucci, Bianco, Floriano, Costa.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.